Έτρεχε με 111 ο Παναθηναϊκός και πάτησε τη Βίρτους με «τανκ»

Άλλο ένα σόου από τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 111-90 της Βίρτους Μπολόνια στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και ανέβηκε στο 12-7 στην κατάταξη, βάζοντας τρίτη σερί εντός έδρας κατοστάρα στη διοργάνωση!

Από νωρίς, οι «πράσινοι» έδειξαν πως είχαν την επίθεσή τους σε τρομερή κατάσταση, με αποτέλεσμα να τελειώσουν την αναμέτρηση με 31 ασίστ για 11 λάθη και 19/32 τρίποντα.

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την καλύτερη επιθετική επίδοση του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την άνετη νίκη.

Την κορυφαία του εμφάνιση με τα πράσινα έκανε ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, που μέτρησε 27 πόντους, 7 ριμπάουντ, 13/16 δίποντα και 34 βαθμούς αξιολόγησης, όλα ρεκόρ καριέρας στην Ευρωλίγκα! Από κοντά ο Κέντρικ Ναν με 27 πόντους (5/9 τρίποντα), 11 από τους οποίους ήρθαν στην τελευταία περίοδο, όταν η Βίρτους προσπάθησε να πλησιάσει. Μεστό παιχνίδι και από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που αποθεώθηκε για την ανανέωση του συμβολαίου του και τελείωσε το ματς με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Για τη Βίρτους, ξεχώρισε με 25 πόντους ο Γουίλ Κλάιμπερν, που τους έβαλε όμως σχεδόν όλους στο πρώτο ημίχρονο και ήταν «άφαντος» στο δεύτερο. Μόνο «ψεγάδι» για τον Παναθηναϊκό οι ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στον δεξιό αστράγαλο ο Τζέριαν Γκραντ, και δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί σχεδόν καθόλου στο δεύτερο μέρος.

Στην 20ή αγωνιστική της Euroleague ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ την Παρτίζαν (9/1, 21:15) και η Βίρτους θα παίξει στην έδρα της με την Μπασκόνια (10/1, 21:45).

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με καλάθι του Γιουρτσεβέν, ενώ ο Κλάιμπερν απάντησε για το 2-2 της Βίρτους. Ο Τούρκος ψηλός κάρφωσε στο ιταλικό καλάθι (4-2), με τον Ντιούφ να κάνει το ίδιο σε αυτό των γηπεδούχων για το 4-4. Ο Κλάιμπερν έβαλε μπροστά τη Βίρτους με τρίποντο (5-7), όμως ο Γκραντ του απάντησε αμέσως και έγραψε το 8-7. Ο Χουάντσο πήρε τη σκυτάλη με δικό του μακρινό σουτ (11-7), με τον Κορντινιέ να πηγαίνει στις βολές και να γράφει το 11-8 με μία εύστοχη. Ο Γιουρτσεβέν και ο Ντιούφ αντάλλαξαν εκ νέου καλάθια, πριν ο Ναν βάλει μακρινό τρίποντο για το 16-10. Ο Κλάιμπερν με βολές και ο Ντιούφ με κάρφωμα μείωσαν (16-14), με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να δίνει λύση με τρίποντο (19-14) αλλά τον Κλάιμπερν να απαντά άμεσα (19-17). Ο Αμερικανός της Βίρτους συνέχισε να είναι ασταμάτητος, το ίδιο όμως και ο Γκραντ, με αμφότερους να βάζουν τρίποντα για το 24-20. Ο Ναν και ο Χουάντσο διαμόρφωσαν το 28-20, με τον Πολονάρα να βάζει τρίποντο και τον Ισπανό φόλοου στη λήξη της περιόδου για το 30-23.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Μπελινέλι βρήκε ωραία τον Ακέλε που σκόραρε λέι απ (30-25), πριν ο Κλάιμπερν συνεχίσει να… βομβαρδίζει το καλάθι του Παναθηναϊκού για το 30-28. Ο Ναν έδωσε μία απάντηση από μέση απόσταση (32-28) και ο Γιουρτσεβέν σκόραρε από κοντά (34-28), όμως ο Κλάιμπερν έβαλε νέο τρίποντο και ο Ακέλε κάρφωσε για το 34-33. Ο Μπελινέλι ισοφάρισε για τη Βίρτους με ένα από τα κλασικά του σουτ (36-36), πριν ο Γιουρτσεβέν καρφώσει εμφατικά μπροστά στον Ντιουφ για το 38-36. Οι δύο ψηλοί των ομάδων αντάλλαξαν καλάθια (40-38), πριν ο Σλούκας βάλει δύο βολές για το 42-38. Ο Μπράουν πήρε την ασίστ του Γιουρτσεβέν και έβαλε τρίποντο (45-38), ενώ ο Τούρκος μάζεψε επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε για το 47-38. Ο Ντιουφ έκοψε το σερί του Παναθηναϊκού με σουτ μέσης απόστασης, όμως ο Τούρκος σέντερ των γηπεδούχων συνέχισε το δικό του και έγραψε το 49-40. Ο Παπαπέτρου έβαλε τρίποντο και ο Γιουρτσεβέν με νέο κάρφωμα διαμόρφωσε το 54-42 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Κλάιμπερν και ο Παπαπέτρου σκόραραν από κοντά και διαμόρφωσαν το 56-44. Ο Παγιόλα μείωσε με βολές (56-46), όμως ο Γιουρτσεβέν πέτυχε γκολ φάουλ και έγραψε το 59-46. Ο Χουάντσο έκλεψε και κάρφωσε (61-46), με τον Ναν και τον Ισπανό να πετυχαίνουν τρίποντα για το 67-51. Μετά από δύο βολές του Κορντινιέ και ένα «φτηνό» λάθος του Γιουρτσεβέν, ο Κλάιμπερν έγραψε το 67-55. Ο Τούρκος, όμως, πήρε το… αίμα του πίσω με γκολ φάουλ για το 69-55, πριν ο Ναν ευστοχήσει σε φλόουτερ για το 71-57. Ο Γκρατζούλις έβαλε ένα τρίποντο και μείωσε για τους Ιταλούς (71-60), πριν ο Κορντινιέ ευστοχήσει σε μία βολή για το 71-61. Ο Σλούκας ύψωσε για το πρώτο καλάθι του Γκέιμπριελ στο ΟΑΚΑ, πριν δώσει ασίστ για το τρίποντο του Μπράουν που διαμόρφωσε το 76-63. Σλούκας και Γκρατζούλις έβαλαν από ένα μακρινό σουτ για το 79-66 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, ο Μπελινέλι με τρίποντο και ο Τάκερ με λέι απ έριξαν τη διαφορά στους 8 για τη Βίρτους (79-71). Ο Ναν έβαλε ένα σημαντικό καλάθι (81-71), όμως η Βίρτους πλησίασε κι άλλο με ρεσιτάλ από τον Γκρατζούλις. Ο Ναν πήρε το… όπλο του με δύο σερί τρίποντα (87-78) απαντώντας στους απανωτούς πόντους της Βίρτους, που βρήκε καλάθι με τον Μόργκαν για το 87-80. Ο Οσμάν βρήκε την… ώρα να βάλει το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι με τρίποντο (90-80), πριν ο Ναν πετύχει ένα ακόμη μακρινό σουτ για το 93-80. Ο Γιουρτσεβέν επέστρεψε μετά από ώρα στο σκοράρισμα με χουκ (95-80), πριν καρφώσει εμφατικά μετά την ασίστ του Μπράουν για το 97-81. Ο Οσμάν με τρίποντο υπέγραψε την κατοστάρα του Παναθηναϊκού και τη νίκη του.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 54-42, 79-66, 111-90

