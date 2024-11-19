Παναθηναϊκός: Τα «πράσινα» συμβόλαια που «λήγουν» αυτό το καλοκαίρι

Το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό, καθώς τα συμβόλαια 11 παικτών του λήγουν. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν οι Γουίλιαν Αράο, Φίλιπ Τζούρισιτς και Ρούμπεν Πέρεθ, που αποτελούν βασικούς συντελεστές στη φετινή πορεία της ομάδας, αλλά και οι Ζέκα και Μπαρτ Σένκεφελντ, που έχουν σημαντική εμπειρία και προσφορά.

Παράλληλα, παίκτες όπως οι Χόρντουρ Μάγκνουσον, Μπένιαμιν Βέρμπιτς και ο Αλεξί Τρουιγέ θα χρειαστεί να αξιολογηθούν για το αν μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν μέρος του βασικού πλάνου.

