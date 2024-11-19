Υπάρχουν οι αθλητές που απλά κάνουν τη δουλειά τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο και υπάρχουν και αυτοί, που εμπνέουν εκατομμύρια κόσμο. Αυτοί που εξελίσσονται σε σύμβολα, που αποτελούν τα απόλυτα πρότυπα, που δείχνουν το δρόμο με φόντο την καταξίωση και την επιτυχία. Στην περίπτωση του Ράφα Ναδάλ, ισχύουν όλα τα παραπάνω.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που το τελευταίο μου τουρνουά θα είναι ο τελικός του Davis Cup και θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου», σημείωσε πριν από μερικές εβδομάδες ο Ισπανός θρύλος και τώρα, έφτασε πράγματι η δική του στιγμή. Από σήμερα Τρίτη, τα βλέμματα των tennis-lovers -κι όχι μόνο- στρέφονται στην ισπανική πόλη, εκεί όπου θα γραφτεί ιστορία.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Να σημειωθεί ότι οι διοργανωτές του τελευταίου τουρνουά της καριέρας του, εκτός του ότι έχουν στολίσει όλη την πόλη με τη φιγούρα του, ετοιμάζουν και την αναμενόμενη τελετή για να τιμήσουν τον Ισπανό σε μία τελετή η οποία θα γίνει είτε στα προημιτελικά, είτε στα ημιτελικά.

Συνολικά συμμετείχε σε 30 τελικούς Grand Slam στην καριέρα του, με το ποσοστό των νικών του να φτάνουν το εκπληκτικό 73%. Ο Ναδάλ έχει πανηγυρίσει 14 Rolland Garros, τέσσερα US Open, δύο Wimbledon και ισάριθμα Australian Open, σημαδεύοντας μαζί με τον καλό του φίλο, Ρότζερ Φέντερερ, μία ολόκληρη εποχή.

«Δεν υπάρχει ιδανικός αποχαιρετισμός, το τέλος των ταινιών είναι κανονικά για αμερικανικές ταινίες, είχα καταλάβει εδώ και πολύ καιρό ότι δε θα είχα έναν από αυτούς. Δεν είναι κάτι που με ανησυχεί με αυτή την έννοια. Ο αποχαιρετισμός μου θα είναι αυτό που πρόκειται να γίνει και από αυτή την άποψη θα ήταν φανταστικό για την ομάδα να είναι ανταγωνιστική και να προσπαθήσει να κερδίσει το Davis Cup». Ο Ισπανός ετοιμάζεται για την μεγάλη στιγμή και προσπαθεί να διαχειριστεί τα πολύ-πολύ έντονα συναισθήματα, την ώρα που όλα τα βλέμματα στρέφονται επάνω του.

Η προημιτελική φάση του Davis Cup

Ιταλία - Αργεντινή

ΗΠΑ - Αυστραλία

Γερμανία - Καναδάς

Ισπανία - Ολλανδία

To πρόγραμμα των αναμετρήσεων

Τρίτη 19/11

Ισπανία - Ολλανδία

Τετάρτη 20/11

Γερμανία - Καναδάς

Πέμπτη 21/11

ΗΠΑ - Αυστραλία

Ιταλία - Αργεντινή

Παρασκευή 22/11

Ημιτελικός 1

Σάββατο 23/11

Ημιτελικός 2

Κυριακή 24/11

Τελικός



Πηγή: skai.gr

