Η ώρα του «Last Dance» για τον Ράφα Ναδάλ έφτασε και τα φώτα στρέφονται στη Μάλαγα

Ο Ισπανός ρίχνει αυλαία στη θρυλική του καριέρα και το Davis Cup, που ξεκινά σήμερα Τρίτη στη Μάλαγα, θα είναι το τελευταίο του «Βασιλιά του Roland Garros»

Ράφα Ναδάλ

Υπάρχουν οι αθλητές που απλά κάνουν τη δουλειά τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο και υπάρχουν και αυτοί, που εμπνέουν εκατομμύρια κόσμο. Αυτοί που εξελίσσονται σε σύμβολα, που αποτελούν τα απόλυτα πρότυπα, που δείχνουν το δρόμο με φόντο την καταξίωση και την επιτυχία. Στην περίπτωση του Ράφα Ναδάλ, ισχύουν όλα τα παραπάνω.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που το τελευταίο μου τουρνουά θα είναι ο τελικός του Davis Cup και θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου», σημείωσε πριν από μερικές εβδομάδες ο Ισπανός θρύλος και τώρα, έφτασε πράγματι η δική του στιγμή. Από σήμερα Τρίτη, τα βλέμματα των tennis-lovers -κι όχι μόνο- στρέφονται στην ισπανική πόλη, εκεί όπου θα γραφτεί ιστορία.

Να σημειωθεί ότι οι διοργανωτές του τελευταίου τουρνουά της καριέρας του, εκτός του ότι έχουν στολίσει όλη την πόλη με τη φιγούρα του, ετοιμάζουν και την αναμενόμενη τελετή για να τιμήσουν τον Ισπανό σε μία τελετή η οποία θα γίνει είτε στα προημιτελικά, είτε στα ημιτελικά.

Συνολικά συμμετείχε σε 30 τελικούς Grand Slam στην καριέρα του, με το ποσοστό των νικών του να φτάνουν το εκπληκτικό 73%. Ο Ναδάλ έχει πανηγυρίσει 14 Rolland Garros, τέσσερα US Open, δύο Wimbledon και ισάριθμα Australian Open, σημαδεύοντας μαζί με τον καλό του φίλο, Ρότζερ Φέντερερ, μία ολόκληρη εποχή.

«Δεν υπάρχει ιδανικός αποχαιρετισμός, το τέλος των ταινιών είναι κανονικά για αμερικανικές ταινίες, είχα καταλάβει εδώ και πολύ καιρό ότι δε θα είχα έναν από αυτούς. Δεν είναι κάτι που με ανησυχεί με αυτή την έννοια. Ο αποχαιρετισμός μου θα είναι αυτό που πρόκειται να γίνει και από αυτή την άποψη θα ήταν φανταστικό για την ομάδα να είναι ανταγωνιστική και να προσπαθήσει να κερδίσει το Davis Cup». Ο Ισπανός ετοιμάζεται για την μεγάλη στιγμή και προσπαθεί να διαχειριστεί τα πολύ-πολύ έντονα συναισθήματα, την ώρα που όλα τα βλέμματα στρέφονται επάνω του.

Η προημιτελική φάση του Davis Cup

Ιταλία - Αργεντινή
ΗΠΑ - Αυστραλία
Γερμανία - Καναδάς
Ισπανία - Ολλανδία
To πρόγραμμα των αναμετρήσεων

Τρίτη 19/11

Ισπανία - Ολλανδία

Τετάρτη 20/11

Γερμανία - Καναδάς

Πέμπτη 21/11

ΗΠΑ - Αυστραλία
Ιταλία - Αργεντινή

Παρασκευή 22/11

Ημιτελικός 1

Σάββατο 23/11

Ημιτελικός 2

Κυριακή 24/11

Τελικός
 

