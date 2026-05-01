«Πάμε τώρα σπίτι-Ένα ακόμη»: Τα μηνύματα Όσμαν και Αταμάν μετά τη νίκη στη Βαλένθια

Δείτε σε βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR τις αντιδράσεις των Όσμαν και Αταμάν μετά το 2-0

Όσμαν και Αταμάν δίνουν στο σύνθημα για τη συνέχεια της σειράς των αγώνων του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια.

Οι πράσινοι ανέβασαν στα social media τους ένα βίντεο λίγο μετά το χθεσινό παιχνίδι με τους Ισπανούς με τις αντιδράσεις του Τούρκου άσου και την ομιλία του προπονητή της ομάδας στα αποδυτήρια.

«Πάμε πίσω στο σπίτι», αναφέρει ο Όσμαν κρατώντας τη φανέλα και δείχνοντας το σήμα της ομάδας ενώ ο Εργκίν Αταμάν ενδεχομένως σε μια από τις σύντομες ομιλίες του μετά από παιχνίδι αναφέρει χαρακτηριστικά… «Τίποτα να πούμε. Χρειαζομάστε ένα ακόμη».

Πηγή: sport-fm.gr

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
