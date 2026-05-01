Όσμαν και Αταμάν δίνουν στο σύνθημα για τη συνέχεια της σειράς των αγώνων του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια.

Οι πράσινοι ανέβασαν στα social media τους ένα βίντεο λίγο μετά το χθεσινό παιχνίδι με τους Ισπανούς με τις αντιδράσεις του Τούρκου άσου και την ομιλία του προπονητή της ομάδας στα αποδυτήρια.

«Πάμε πίσω στο σπίτι», αναφέρει ο Όσμαν κρατώντας τη φανέλα και δείχνοντας το σήμα της ομάδας ενώ ο Εργκίν Αταμάν ενδεχομένως σε μια από τις σύντομες ομιλίες του μετά από παιχνίδι αναφέρει χαρακτηριστικά… «Τίποτα να πούμε. Χρειαζομάστε ένα ακόμη».

“Nothing to say. We only need one more!” 🗣️☘️



Coach Ergin Ataman’s shortest speech says it all. After an EPIC buzzer-beater win and a 2-0 lead in the series, the message is clear: the job isn’t finished yet. ☝️



One more win to seal the ticket to the EuroLeague Final Four. The… pic.twitter.com/P3udAcUVMs — Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 1, 2026

