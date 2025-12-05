Ο Διονύσης Δεσύλλας αναφέρθηκε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στα ευχάριστα που αντίκρισε ο Ράφα Μπενίτεθ στην προπόνηση της ημέρας στο Κορωπί.



«Αν προπονηθεί και το Σάββατο ο Λαφόν θα είναι διαθέσιμος και δεν αποκλείεται να είναι εκείνος που θα παίξει με την ΑΕΛ Novibet» τόνισε ο ρεπόρτερ, ενώ, αναφέρθηκε και στη μέρα που κατά πάσα πιθανότητα, ο Πελίστρι θα μπορεί είναι παρών, αφού πλέον συμμετείχε και σε μέρος της προπόνησης.



Αναφέρθηκε στην πιθανή παρουσία των Σιώπη, Τσέριν και Μπακασέτα στις θέσεις 6,8 και 10 στο ματς της Κυριακής, ενώ, μίλησε και για την οικοδομική άδεια που αφορά στον Ερασιτέχνη στον Βοτανικό.



Ακούστε το ρεπορτάζ:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.