Παναθηναϊκός: Συνεχίζει με rotation ο Κόντης, αυτοί ξεκινάνε αύριο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Γκόου Αχέντ Ίγκλς το βράδυ της Πέμπτης. Ξεκάθαρος στόχος του είναι η νίκη, η οποία θα τον διατηρήσει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναιτωλικό.
Ο Λαφόν θα συνεχίσει κάτω από τα δοκάρια, καθώς ο Ντραγκόφσκι είναι τραυματίας. Ενώ οι Κώτσιρας και Μλαντένοβιτς έχουν τις περισσότερες πιθανότητες για να καλύψουν τα δύο άκρα της άμυνας.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.