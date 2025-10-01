Παναθηναϊκός: Συνεχίζει με rotation ο Κόντης, αυτοί ξεκινάνε αύριο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Γκόου Αχέντ Ίγκλς το βράδυ της Πέμπτης. Ξεκάθαρος στόχος του είναι η νίκη, η οποία θα τον διατηρήσει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναιτωλικό.

Ο Λαφόν θα συνεχίσει κάτω από τα δοκάρια, καθώς ο Ντραγκόφσκι είναι τραυματίας. Ενώ οι Κώτσιρας και Μλαντένοβιτς έχουν τις περισσότερες πιθανότητες για να καλύψουν τα δύο άκρα της άμυνας.

