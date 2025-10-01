Λογαριασμός
Επίσημο το sold-out του Ολυμπιακού για το ντέρμπι του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ

Το sold-out για το εγχώριο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (12/10, 19:00) ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός

Ντόρσεϊ

Καμίνι αναμένεται το ΣΕΦ στο εγχώριο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL (12/10, 19:00).

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με το «τριφύλλι», με τις δυο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες για πρώτη φορά φέτος, στο πρώτο από τα πολλά -όπως αναμένονται- ντέρμπι μεταξύ τους.

Η ανακοίνωση των πρωταθλητών Ελλάδας:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της Stoiximan Basket League, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00, εξαντλήθηκαν!

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο μας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σεφ
