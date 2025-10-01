Καμίνι αναμένεται το ΣΕΦ στο εγχώριο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL (12/10, 19:00).

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με το «τριφύλλι», με τις δυο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες για πρώτη φορά φέτος, στο πρώτο από τα πολλά -όπως αναμένονται- ντέρμπι μεταξύ τους.

Η ανακοίνωση των πρωταθλητών Ελλάδας:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της Stoiximan Basket League, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00, εξαντλήθηκαν!

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο μας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του».

🔥 SOLD OUT



Τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην @StoiximanGBL (12/10/2025 – 19:00) εξαντλήθηκαν !



❤️ Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο μας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του.



✊🏽 Η δύναμή σας μας οδηγεί!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/yMQ2rAKHvK — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 1, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.