Σε… γνώριμα λημέρια δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα φιλοξενηθεί από την Άρσεναλ στο «Emirates» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League (22:00, Cosmote Sport 2, Mega, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr).

Σε ένα γήπεδο όπου οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ζήσει μεγάλες στιγμές, αφού στις τρεις τελευταίες επισκέψεις τους έχουν φύγει με ισάριθμες νίκες. Παράλληλα, είχαν χάσει τα τρία πρώτα ματς που έδωσαν εκεί, με την παράδοση να είναι απολύτως ισορροπημένη ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την εντός έδρας νίκη με σκορ 3-2 κόντρα στον Λεβαδειακό, σε ένα ματς που βρήκε απαντήσεις κάθε φορά που οι φιλοξενούμενοι σκόραραν. Συνεχίζει στην πρώτη θέση, παρέα με την ΑΕΚ, ενώ έχει σκοράρει 13 τέρματα και έχει δεχτεί μόλις 3. Στην πρεμιέρα του Champions League έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με την Πάφο, κλωτσώντας την ευκαιρία να μπει με το δεξί.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει τον Ροντινέι, αλλά και τον Γιάρεμτσουκ. Αντιθέτως, διαθέσιμος είναι ο Σιπιόνι και διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα, όπως και ο Ζέλσον αντί του Στρεφέτσα. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα αλλάξουν τη νοοτροπία τους, ούτε και το στιλ παιχνιδιού τους. Θα πρεσάρουν ψηλά, θα προσπαθήσουν να κλέψουν μπάλες και με άμεσο ποδόσφαιρο να χτυπήσουν την Άρσεναλ. Θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή πάντως στις στατικές φάσεις του αντιπάλου, όπως και στο ταχύτατο transition που έχουν οι «κανονιέρηδες». Σημείο-κλειδί ίσως να είναι και το να καταφέρουν οι Πειραιώτες να βρουν γκολ στο πρώτο μέρος, εκεί όπου οι Λονδρέζοι δεν μπαίνουν τόσο καλά στα τελευταία τους παιχνίδια.

Αναλυτικά η αποστολή: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Τζολάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Κουράκλης, Μαρτίνς.

Στο πλάι του Βάσκου τεχνικού και των παικτών του θα βρίσκονται και περίπου 3000 οπαδοί, δίνοντας δυναμικό παρών στο «Emirates» με σκοπό να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό να πάρει αποτέλεσμα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι.

Όσον αφορά την Άρσεναλ, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Προ ημερών, πέρασε με ανατροπή στα τελευταία λεπτά από την έδρα της Νιούκαστλ (1-2) και μείωσε στον έναν βαθμό τη διαφορά από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ. Καλοδουλεμένη ομάδα, με εξαιρετικό ρόστερ, βάθος και μπόλικη ποιότητα. Αρέσκεται να χτυπάει από τις στατικές φάσεις, έχοντας σκοράρει 36 φορές με αυτόν τον τρόπο την τελευταία διετία. Αναμφίβολα, είναι το φαβορί και καλείται να το αποδείξει, αλλά αν υποτιμήσει τον Ολυμπιακό θα έχει πρόβλημα.

Ο Μικέλ Αρτέτα σκέφτεται να κάνει εκτεταμένο ροτέισον, δίνοντας χρόνο και ρυθμό σε άλλους ποδοσφαιριστές του. Παρόλα αυτά, δεν θα αλλάξει η νοοτροπία και η προσήλωση των γηπεδούχων, θέλοντας να πάρουν τον έλεγχο και να κάνουν το 2/2, μετά τη νίκη στην έδρα της Μπιλμπάο. Μαντουέκε, Χάβερτς, Ζεσούς είναι δεδομένα εκτός, όπως και ο Χινκαπιέ. Κατά τα άλλα, παίκτες όπως ο Σαλιμπά, ο Μερίνο, ο Έντεγκααρντ και ο Γιόκερες θα παραμείνουν στο βασικό σχήμα.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΑΡΣΕΝΑΛ: Κέπα – Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούις-Σκέλι – Θουμπιμένδι, Μερίνο, Έντεγκααρντ – Νουανέρι, Γιόκερες, Μαρτινέλι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Σιπιόνι, Έσε – Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία)

Βοηθοί: Σιρίλ Μουνιέ (Γαλλία), Μεχντί Ραμουνί (Γαλλία)

Τέταρτος: Ερίκ Βατελιέ (Γαλλία)

VAR: Σόρεν Στόρκς (Γερμανία), Ιβάν Μπέμπεκ (Κροατία)

