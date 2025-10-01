bwin: Ένα γήπεδο «ξαναγεννήθηκε» στο Μέτσοβο!

Το γήπεδο μπάσκετ στο σχολικό συγκρότημα του Μετσόβου παραδόθηκε επίσημα στους μαθητές, δίνοντας ζωή σε έναν χώρο γεμάτο αναμνήσεις και πλέον, γεμάτο δυνατότητες. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από την bwin, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τα γήπεδα επιστρέφουν στην κοινωνία», σε συνεργασία με τo «Μαζί για το Παιδί».

Ένα πετρόχτιστο προαύλιο, στην καρδιά της Ηπείρου, μετατράπηκε σε σύγχρονο και ασφαλές γήπεδο, όπου πλέον υποδέχεται δεκάδες παιδιά καθημερινά. Πάνω από 80 μαθητές από το Μέτσοβο και τα γύρω χωριά –Μηλέα, Ανήλιο, Παναγιά, Μαλακάσι– έχουν πλέον έναν αθλητικό χώρο που ενθαρρύνει το παιχνίδι, την έκφραση και τη συνεργασία. Το Μέτσοβο αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στο ταξίδι της bwin, με στόχο να ενισχύσει την προσβασιμότητα σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα.

Μέχρι και σήμερα, έπειτα από την πρωτοβουλία της bwin έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί 16 ανακαινισμένοι αθλητικοί χώροι, από τη Σαμοθράκη μέχρι το Κιάτο, όπου στόχος είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών σε κατάλληλες υποδομές.

Η παρέμβαση στο Μέτσοβο περιλάμβανε:

• Ολοκληρωμένη ασφαλτόστρωση 5 εκ.

• Δάπεδο με ενισχυμένο ακρυλικό σύστημα, κατάλληλο για έντονη αθλητική χρήση

• Νέα διαγράμμιση για μέγιστη λειτουργικότητα

• Αντικατάσταση ταμπλό, στεφανιών, διχτυών και μπασκετών

• Προστατευτικό εξοπλισμό

• Δωρεά αθλητικού υλικού



Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία της Διευθύντριας του σχολείου, κυρίας Χριστίνας Νάκου, της Δημάρχου Μετσόβου, κυρίας Μαρίας – Χριστίνας Αβέρωφ, και της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου, κυρίας Μαρίνας Μπέση. Στον προαύλιο χώρο κυριάρχησαν τα χαμόγελα, οι μπάλες και η ζωντάνια των παιδιών, που γέμισαν τον χώρο με ενέργεια από την πρώτη στιγμή και υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό το νέο τους γήπεδο.



Η Γενική Διευθύντρια της bwin, κα Ιωάννα Μπερίου, δήλωσε: «H bwin, σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί», τα τελευταία 6 χρόνια έχει ανακατασκευάσει 16 γήπεδα σε όλη την Ελλάδα. Θέλουμε αυτό το γήπεδο να το χαρείτε, να το σεβαστείτε, να δημιουργήσετε αναμνήσεις που θα μείνουν μαζί σας για πολλά χρόνια. Και πάνω απ’ όλα, να σας εμπνεύσει να ξεπερνάτε τα όριά σας και να κυνηγάτε τα όνειρά σας!».

Η Γενική Γραμματέας του «Μαζί για το Παιδί», κα Έρρικα Οικονόμου, σημείωσε: «Στο Μαζί για το Παιδί εργαζόμαστε καθημερινά για να εξασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες για κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Ευχαριστούμε θερμά την bwin, που με την ουσιαστική υποστήριξη της καταφέραμε να προσφέρουμε στους μαθητές του Μετσόβου έναν ασφαλή χώρο για παιχνίδι και άθληση. Μέσω της συνεργασίας μας, έχουμε ήδη ανακαινίσει 15 γήπεδα σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζουμε»».

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Μετσόβου, κα Χριστίνα Νάκου, δήλωσε: «Το Γυμνάσιο Μετσόβου υποδέχεται τους μαθητές και τις μαθήτριες της νέας σχολικής χρονιάς έχοντας πλέον έναν ανακαινισμένο αύλειο χώρο με σύγχρονο γήπεδο μπάσκετ, έτοιμο να φιλοξενήσει πολλά παιχνίδια. Η ανακατασκευή του χώρου και ο εξοπλισμός του γηπέδου υλοποιήθηκαν από το Μαζί για το Παιδί με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας bwin, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά!».

Ένα γήπεδο, πολλές προοπτικές!

Η bwin, μέσα από την πολύτιμη συνεργασία της με το «Μαζί για το Παιδί», έχει ήδη ανακαινίσει 16 γήπεδα σε όλη την Ελλάδα, μετατρέποντας σχολικές αυλές και χώρους άθλησης σε σύγχρονα γήπεδα και μαζί, σε ευκαιρίες για εξέλιξη, συμπερίληψη και παιχνίδι. Με κάθε νέο γήπεδο ένα όνειρο ξεκινά να χτίζεται. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα και η bwin συνεχίζει να το αποδεικνύει, με πράξεις.

