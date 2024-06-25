Στην αναμενόμενη, βάσει της κοινής επιθυμίας και ων δύο πλευρών, ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Κώτσιρα, προχώρησε σήμερα (25/05) ο Παναθηναϊκός.



Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, το «τριφύλλι» πρόσφερε νέο διετές συμβόλαιο στον 31χρονο διεθνή αμυντικό, ο οποίος, αν το εξαντλήσει θα κλείσει πενταετία στον Παναθηναϊκό.

Πλέον, η επόμενη εκκρεμότητα από πλευράς «πράσινων» σε ό,τι αφορά ποδοσφαιριστές από το υπάρχον ρόστερ είναι ητουαπό την Σπέτσια, που επίσης θεωρείται… θέμα ωρών.«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ανανέωση συμβολαίου του Γιάννη Κώτσιρα. Ο διεθνής αμυντικός υπέγραψε την παραμονή του στο Τριφύλλι έως τον Ιούνιο του 2026.Ο Γιάννης εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2021. Έχει καταγράψει συνολικά 106 συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου μας.Λίγο μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο Γιάννης Κώτσιρας δήλωσε σχετικά:"Από την πρώτη στιγμή προτεραιότητά μου ήταν να μείνω στον Παναθηναϊκό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που υπέγραψα νέο συμβόλαιο με την ομάδα και υπερήφανος που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τη διοίκηση για την πρόταση που μου έκαναν. Από τη δική μου πλευρά, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω τον σύλλογο να διεκδικήσει τίτλους και να επιτύχει τους στόχους που θέτει κάθε σεζόν"».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.