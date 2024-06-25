Μάχη αιωνίων φαίνεται πως έχουμε για τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο μάνατζερ του Βούλγαρου διεθνή, Νίκος Λώτσος, μίλησε στο «ΦΩΣ» και επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον τόσο του Ολυμπιακού, όσο και του Παναθηναϊκού.



«Ο Παναθηναϊκός κατά διαστήματα έχει επικοινωνήσει μαζί μου τηλεφωνικά και έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τον αθλητή. Τους έχω πει όμως ότι και εγώ και ο Βεζένκοφ θέλουμε να δούμε πρώτα αν θα συνεχίσει στο NBA. Eφόσον δεν συνεχίσει εκεί, θα συζητήσουμε πρώτα με την τελευταία του ομάδα στην Ευρώπη, τον Ολυμπιακό, δίνοντας του προτεραιότητα, και σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσουν οι συζητήσεις τότε πιθανώς θα συζητήσουμε σοβαρά και με άλλες ομάδες», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχω κάνει μια εθιμοτυπική συζήτηση με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, με τους οποίους εγώ και ο Αλέξανδρος διατηρούμε πολύ καλή σχέση. Μου έχουν εκφράσει το μεγάλο τους ενδιαφέρον για να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, αν και εφόσον δεν συνεχίσει στο ΝΒΑ. Χωρίς να έχουμε μπει σε διαπραγματεύσεις, ο Ολυμπιακός μού έχει δώσει την εικόνα ότι είναι διατεθειομένος να κάνει κάτι αρκετά σοβαρό», πρόσθεσε.Όσο για τα κριτήρια απόφασης του πελάτη του; «Γνωρίζοντάς τον από τα 18 του χρόνια, τα χρήματα δεν είναι το μόνο που έχει σημασία στο μυαλό του. Οι συνθήκες που θα αγωνιστεί και η δυνατότητα που θα του δίνει η ομάδα να διεκδικήσει τίτλους θα παίξει εξίσου σημαντικό ρόλο. Αυτό ισχύει είτε αγωνίζεται στο ΝΒΑ, είτε στην Ευρωλίγκα», επισήμανε.Ερωτηθείς για τον, τον οποίο επίσης εκπροσωπεί, απάντησε: «Έχει επαφές αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό, δεν είναι εύκολη υπόθεση αλλά πιστεύω θα βρεθεί λύση. Έχει ακόμη συμβόλαιο με τη Φενέρ, αλλά εν γνώσει της μιλάμε με τον Ολυμπιακό και άλλες ομάδες στην Ευρώπη. Είμαστε σε φάση αναμονής, όμως επειδή και οι τρεις πλευρές θέλουν να γίνει η μετακίνηση-η Φενέρ να βγει από το συμβόλαιό του, ο Ντόρσεϊ να πάει στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός να πάρει τον Ντόρσεϊ που έχει ελληνικό διαβατήριο-πιστεύω ότι θα τα βρούμε. Δεν είμαστε μακριά, θεωρώ ότι με καλή θέληση θα βρεθεί μια λύση».Παράλληλα επιβεβαίωσε πως πέρσι υπήρχε προσύμφωνο με τον Παναθηναϊκό. «Είχαμε μπει σε μια προσυμφωνία με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν προχώρησε γιατρί η Φενέρ ήθελε να δώσει μια ευκαιρία στη σχέση της με τον Ντόρσεϊ», είπε.

