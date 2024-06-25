O Μπόμπαν Μαριάνοβιτς στο Stoiximan AegeanBall Festival

Ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς θα φέρει λάμψη ΝΒΑ στο μεγαλύτερο FIBA 3X3 της χώρας, την Κυριακή 30 Ιουνίου στο VIP League!

Το μεγαλύτερο FIBA 3X3 μπασκετικό γεγονός της χώρας, το Stoiximan AegeanBall Festival προετοιμάζεται για την 6η χρονιά του και θα υλοποιηθεί στις 28-30 Ιουνίου 2024, στη Σύρο, μπροστά από το εμβληματικό Δημαρχιακό Μέγαρο της Ερμούπολης.

H Αρχόντισσα των Κυκλάδων, θα φιλοξενήσει κορυφαίους αθλητές του παγκόσμιου μπάσκετ, μικρούς και μεγάλους λάτρεις του αθλήματος, ερασιτέχνες και επαγγελματίες και σημαντικές προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό χώρο, με την υπογραφή του ρέκορντμαν της Ευρωλίγκα Γιώργου Πρίντεζη.

#StoiximanAegeanBallFestival #ΓιαΤηΣύρο #WeAreSyros

www.aegeanball.gr | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | TikTok



Πληροφορίες για τη διοργάνωση: Progame Τηλ.: +30 210 6800177, +30 210 6822667

e-mail: info@aegeanball.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.