Ο Παναθηναϊκός πατάει γκάζι στην Αυστρία για να δουλέψει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και στο πλαίσιο αυτό έχει κλείσει ένα απίθανο προπονητικό κέντρο. Το οποίο είχαν δει νωρίτερα άνθρωποι του και το ενέκρινε ο Ντιέγκο Αλόνσο.

Πριν από το «τριφύλλι» είχε φιλοξενηθεί στο συγκεκριμένο γήπεδο η Εθνική ομάδα της Αυστρίας. Ενώ θα ακολουθήσουν οι Ριέκα και η Βολφσμπουργκ. Σε έναν εξαιρετικό χλοοτάπητα με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, γυμναστήριο και όλα τα κομφόρ, στο προπονητικό κέντρο της FC Sclanding.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.