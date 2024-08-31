Πετάει φωτιές στην εκκίνηση της σεζόν η Μπαρτσελόνα! Η ομάδα του Χάνσι Φλικ βρέθηκε σε μεγάλα κέφια και διέλυσε με το εκκωφαντικό 7-0 τη Βαγιαδολίδ στο «Μονζουίκ» για να κάνει το 4/4 στη La Liga.
Άπιαστος και με χατ-τρικ ο Ραφίνια, πέντε γκολ ήδη στο πρωτάθλημα ο Λεβαντόφσκι, αλλά και τρία δοκάρια για τους Καταλανούς που έκαναν ό,τι ήθελαν τους αντιπάλους τους, οι οποίοι έμειναν στους 4 πόντους.
Η Μπαρτσελόνα μπήκε φουριόζα στο παιχνίδι και το καθάρισε από ημίχρονο. Μετά από ένα στείρο πρώτο 20λεπτο, η ομάδα του Φλικ πάτησε το γκάζι και κυριάρχησε απόλυτα. Ο Ραφίνια άνοιξε το σκορ και λογαριασμό στον αγώνα στο 20’ για να έρθει τέσσερα λεπτά αργότερα ο Λεβαντόφσκι να δώσει αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Ο Κουντέ στις καθυστερήσεις έγραψε το 3-0 του ημιχρόνου.
Οι «μπλαουγκράνα» συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στην επανάληψη. Ο Ραφίνια στο 64’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0, ενώ ο ίδιος παίκτης οκτώ λεπτά αργότερα έγραψε το 5-0, πετυχαίνοντας παράλληλα χατ-τρικ. Ο Φλικ άλλαξε πρόσωπα, δίνοντας ανάσες και ευκαιρίες. Ο ρυθμός και η εικόνα, όμως, δεν άλλαξε. Ο Όλμο αφού είχε ένα δοκάρι νωρίτερα, όπως και ο Λεβαντόφσκι, βρήκε δίχτυα στο 83’, για να έρθει ο Φεράν Τόρες στο δίλεπτο πάνω να σκοράρει και αυτός, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα.
To πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 31/8
Μπαρτσελόνα-Βαγιαδολίδ 7-0
(20’, 64’, 72’ Ραφίνια, 24’ Λεβαντόφσκι, 45’+2’ Κουντέ, 83’ Όλμο, 85’ Τόρες)
Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 20:00
Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο 20:15
Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 22:30
Λεγανές-Μαγιόρκα 22:30
Κυριακή 1/9
Αλαβές-Λας Πάλμας 18:00
Οσασούνα-Θέλτα 18:00
Σεβίλλη-Χιρόνα 20:00
Χετάφε-Ρεάλ Σοσιεδάδ 20:15
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπέτις 22:30
H επόμενη (5η) αγωνιστική
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια
Εσπανιόλ-Αλαβές
Θέλτα-Βαγιαδολίδ
Λας Πάλμας-Μπιλμπάο
Μαγιόρκα-Βιγιαρεάλ
Μπέτις-Λεγανές
Ράγιο Βαγιεκάνο-Οσασούνα
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης
Σεβίλλη-Χετάφε
Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.