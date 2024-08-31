Πετάει φωτιές στην εκκίνηση της σεζόν η Μπαρτσελόνα! Η ομάδα του Χάνσι Φλικ βρέθηκε σε μεγάλα κέφια και διέλυσε με το εκκωφαντικό 7-0 τη Βαγιαδολίδ στο «Μονζουίκ» για να κάνει το 4/4 στη La Liga.

Άπιαστος και με χατ-τρικ ο Ραφίνια, πέντε γκολ ήδη στο πρωτάθλημα ο Λεβαντόφσκι, αλλά και τρία δοκάρια για τους Καταλανούς που έκαναν ό,τι ήθελαν τους αντιπάλους τους, οι οποίοι έμειναν στους 4 πόντους.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε φουριόζα στο παιχνίδι και το καθάρισε από ημίχρονο. Μετά από ένα στείρο πρώτο 20λεπτο, η ομάδα του Φλικ πάτησε το γκάζι και κυριάρχησε απόλυτα. Ο Ραφίνια άνοιξε το σκορ και λογαριασμό στον αγώνα στο 20’ για να έρθει τέσσερα λεπτά αργότερα ο Λεβαντόφσκι να δώσει αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Ο Κουντέ στις καθυστερήσεις έγραψε το 3-0 του ημιχρόνου.



Οι «μπλαουγκράνα» συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στην επανάληψη. Ο Ραφίνια στο 64’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0, ενώ ο ίδιος παίκτης οκτώ λεπτά αργότερα έγραψε το 5-0, πετυχαίνοντας παράλληλα χατ-τρικ. Ο Φλικ άλλαξε πρόσωπα, δίνοντας ανάσες και ευκαιρίες. Ο ρυθμός και η εικόνα, όμως, δεν άλλαξε. Ο Όλμο αφού είχε ένα δοκάρι νωρίτερα, όπως και ο Λεβαντόφσκι, βρήκε δίχτυα στο 83’, για να έρθει ο Φεράν Τόρες στο δίλεπτο πάνω να σκοράρει και αυτός, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα.

To πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 31/8

Μπαρτσελόνα-Βαγιαδολίδ 7-0

(20’, 64’, 72’ Ραφίνια, 24’ Λεβαντόφσκι, 45’+2’ Κουντέ, 83’ Όλμο, 85’ Τόρες)

Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 20:00

Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο 20:15

Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 22:30

Λεγανές-Μαγιόρκα 22:30

Κυριακή 1/9

Αλαβές-Λας Πάλμας 18:00

Οσασούνα-Θέλτα 18:00

Σεβίλλη-Χιρόνα 20:00

Χετάφε-Ρεάλ Σοσιεδάδ 20:15

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπέτις 22:30

H επόμενη (5η) αγωνιστική

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια

Εσπανιόλ-Αλαβές

Θέλτα-Βαγιαδολίδ

Λας Πάλμας-Μπιλμπάο

Μαγιόρκα-Βιγιαρεάλ

Μπέτις-Λεγανές

Ράγιο Βαγιεκάνο-Οσασούνα

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης

Σεβίλλη-Χετάφε

Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα

