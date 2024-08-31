Λογαριασμός
Στο Παναθηναϊκός-Λανς η μεγαλύτερη φετινή προσέλευση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έδωσε βροντερό παρών και έσπρωξε την ομάδα στην πρόκριση επί της Λανς, καταγράφοντας παράλληλα και ένα ρεκόρ

Οπαδοί Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια σπουδαία πρόκριση στη League Phase του Conference League, λυγίζοντας με 2-0 στη ρεβάνς τη Λανς.

Κομβικό ρόλο στην ανατροπή της ήττα με 2-1 στο πρώτο ματς, έπαιξε το καυτό και γεμάτο ΟΑΚΑ. Η προσέλευση μάλιστα ήταν τέτοια, αφού αποτέλεσε φετινό ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, 58.500 οπαδοί βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο και η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη φετινή προσέλευση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η δεύτερη κορυφαία επίδοση αφορά το ματς Άγιαξ-Παναθηναϊκός στη «Γιόχαν Κρόφι Αρένα», ενώ άλλες δύο φορές ως τώρα η προσέλευση έχει ξεπεράσει τις 50.000 και έχει γίνει ξανά από τον Αίαντα.

