Στο Παναθηναϊκός-Λανς η μεγαλύτερη φετινή προσέλευση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια σπουδαία πρόκριση στη League Phase του Conference League, λυγίζοντας με 2-0 στη ρεβάνς τη Λανς.

Κομβικό ρόλο στην ανατροπή της ήττα με 2-1 στο πρώτο ματς, έπαιξε το καυτό και γεμάτο ΟΑΚΑ. Η προσέλευση μάλιστα ήταν τέτοια, αφού αποτέλεσε φετινό ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, 58.500 οπαδοί βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο και η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη φετινή προσέλευση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η δεύτερη κορυφαία επίδοση αφορά το ματς Άγιαξ-Παναθηναϊκός στη «Γιόχαν Κρόφι Αρένα», ενώ άλλες δύο φορές ως τώρα η προσέλευση έχει ξεπεράσει τις 50.000 και έχει γίνει ξανά από τον Αίαντα.

Highest attendances this summer in all UEFA competitions combined:



58,500 Panathinaikos 🇬🇷 - Lens 🇫🇷 (ECL-PO)

54,089 Ajax 🇳🇱 - Panathinaikos 🇬🇷 (EL-Q3)

54,010 Ajax 🇳🇱 - Jagiellonia 🇵🇱 (EL-PO)

53,590 Ajax 🇳🇱 - Vojvodina 🇷🇸 (EL-Q2)

46,827 Galatasaray 🇹🇷 - Young Boys 🇨🇭 (CL-PO)… — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 31, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.