Στον τελικό των 100μ. στους Παραολυμπιακούς η Μανθοπούλου

H 19χρονη αθλήτρια συμμετείχε στην πρώτη προκριματική σειρά και τερμάτισε στην πρώτη θέση, με χρόνο 12 δευτερόλεπτα και 53 εκατοστά

Μανθοπούλου

Η Λήδα Μαρία Μανθοπούλου προκρίθηκε με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό των 100 μέτρων της κατηγορίας Τ38, των Παραολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα, η 19χρονη Ελληνίδα αθλήτρια, συμμετείχε στην πρώτη προκριματική σειρά και τερμάτισε στην πρώτη θέση, καθώς κάλυψε την απόσταση σε 12 δευτερόλεπτα και 53 εκατοστά, επίδοση που αποτελεί και ατομικό ρεκόρ (12.62 το προηγούμενο).

Σημειώνεται, οτι η νεαρή δρομέας ταχύτητας, είναι από τα φαβορί για ένα μετάλλιο στον τελικό, που θα διεξαχθεί απόψε (21:11).

