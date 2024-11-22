Γεμίζει από επιλογές και ετοιμάζεται για Αγρίνιο ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» μετά τις δυο σερί σημαντικές νίκες στο πρωτάθλημα πήγαν με ηρεμία στη διακοπή και ετοιμάζονται για την επανεκκίνηση και το «τρίποντο» κόντρα στον Παναιτωλικό που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στην κορυφή.

Το «τριφύλλι» προετοιμαζόταν επί 10 ημέρες σε σχεδόν... άδειο Κορωπί, λόγω της απουσίας των διεθνών, οι οποίοι ωστόσο μέρα με τη μέρα ενσωματώνονται με τελευταίο τον Φακούντο Πελίστρι ο οποίος θα μπει σήμερα στις προπονήσεις μετά και τη συμμετοχή του στα ματς της εθνικής Ουρουγουάης. Ήδη οι Μαξίμοβιτς, Ουναΐ επέστρεψαν, ενώ Μπακασέτας και Ίνγκασον συνέχισαν με ατομικό.

Το δεδομένο της υπόθεσης είναι ότι ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα αγωνιστεί, αφού συνέχισε με θεραπεία, ενώ το πλήγμα ακούει στο όνομα του Χόρντουρ Μάγκνουσον. Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει εκτός προπονήσεων για τρεις μήνες, χωρίς η συγκεκριμένη απώλεια να αλλάζει το ό,τιδήποτε στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού.

Με αφορμή όλα τα παραπάνω, ο Ρουί Βιτόρια, θα παρατάξει μια ενδεκάδα, όχι με πολλές αλλαγές, αλλά με τους πιο ετοιμοπόλεμους με το βασικό δίλημμα να είναι το ποιος θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης.

