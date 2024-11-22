Η Εθνική ομάδα μπάσκετ δεν τα κατάφερε στο Λονδίνο, όπου έχασε από τη Μεγάλη Βρετανία και υπέστη την πρώτη της ήττα στα προκριματικά του Eurobasket του 2025.

Η Ελλάδα έχει πλέον ρεκόρ 2-1 στον 6ο όμιλο, όπως και οι Βρετανοί, αλλά και οι Τσέχοι, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, πάντως, να δύναται να εξασφαλίσει την πρόκριση από την επόμενη αγωνιστική.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχτεί τους Βρετανούς την Κυριακή (24/11, 18:30) στη Θεσσαλονίκη και σε περίπτωση νίκης και ήττας της ουραγού, Ολλανδίας, από την Τσεχία, θα πάρει από τώρα το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα στον όμιλο της Εθνικής:

Τσεχία-Ολλανδία 96-74

Μεγάλη Βρετανία-Ελλάδα 73-72

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Ολλανδία-Τσεχία (24/11, 16:00)

Ελλάδα-Μεγάλη Βρετανία (24/11, 18:30)

