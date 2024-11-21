Με Τολιόπουλο, Αβδάλας, Μήτρου-Λονγκ, Χουγκάζ και Ζούγρης ξεκίνησε η Εθνική. Ο Μήτρου-Λονγκ πήρε την πρώτη προσπάθεια του ματς, αλλά αστόχησε και στη συνέχεια ο Ζούγρης ζέστανε τη γαλανόλευκη με καλάθι για το 0-2, ενώ ο Αβδάλας έδωσε το δεύτερο προβάδισμα έξω από τα 6.75 μ. Οι γηπεδούχοι με Γεμπόα και Έλις να βγαίνουν εκτελούν, αλλά κα ποντάροντας πολύ στην ενέργεια πέρασαν μπροστά (8-7). Η Ελλάδα άρχισε να ξεμακραίνει στο τελευταίο τρίλεπτο της περιόδου, βάζοντας μεγαλύτερη πίεση Αρχικά με 2/2 βολές από τον Τολιόπουλο έκανε το 11-14 και με Χουγκάζ, Μωραΐτη και Λούντζη (που έβαλε πέντε σερί πόντους) να δίνουν σκορ έκανε το 14-26, παίρνοντας για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στα 33’’. Από καλάθι του Έικιν και χαμένο τρίποντο του Τολιόπουλου.

Ο Καραγιαννίδης με 2/2 βολές έβαλε τους πρώτους πόντους της Εθνικής στη 2η περίοδο, ενώ το τρίποντο του Μωραΐτη την έστειλε στο +15 (16-31) και ο Ζούγρης στο +17 (20-37). Η Αγγλία με Ολασένι και Γουίτλ προσπάθησε να ροκανίσει τη διαφορά, αλλά η Εθνική τη διατήρησε σε διψήφια επίπεδα. Τελικά, με τον Ολασένι να είναι μόνιμη πηγή κινδύνου, οι γηπεδούχοι έριξαν τη διαφορά στους δέκα πόντους (31-41) στα 2:04’’. Εν τέλει συνέβη αυτό στο φινάλε της 2ης περιόδου. Χέσον και Ολασένι με 0/2 βολές ο καθένας κλώτσησαν την ευκαιρία, αλλά ο τελευταίος με καλάθι έκανε το 33-41. Από 7 πόντους είχαν Χουγκάζ, Μήτρου-Λονγκ, Μωραΐτης και Λούντζης στο πρώτο μέρος, με τον Ολασένι των 9 να αποτελεί το μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για την ομάδα του Σπανούλη.

Η Εθνική μπήκε με… καθυστέρηση στο β’ μέρος, δίνοντας τη δυνατότητα να πλησιάσουν πολύ, με το καλάθι του Ανταμού και το τρίποντο του Γεμπόα (38-41). Η Ελλάδα έβγαλε νευρικότητα, έψαξε σκορ από την περιφέρεια, αλλά τα… έσπασε. Με τον Τολιόπουλο να αναλαμβάνει εκ νέου, πετυχαίνοντας τέσσερις γρήγορους πόντους, αλλά και τον Καραγιαννίδη να συμπληρώνει, η Ελλάδα βρέθηκε στο +8 (40-48) στα 5:10’’. Ωστόσο, αποδείχθηκε κάτι σπασμοδικό, με τη Μ. Βρετανία να κάνει 10-0 για το 50-48, το οποίο υπέγραψε ο Γεμπόα με τρίποντο απ’ τη γωνία στα 2:36’’ πριν το τέλος της 3ης περιόδου. Ο Μήτρου-Λονγκ με 2/2 βολές ισοφάρισε, ενώ ο Χουγκάζ είχε 1/2 για το 50-51, όπως και ο Έικιν (51/51). Με αυτό το σκορ έκλεισε η 3η περίοδος από την εκπρόθεσμη προσπάθεια της Μ. Βρετανίας στο τέλος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.