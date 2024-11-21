Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κατάρρευση στο Λονδίνο και «χαστούκι» για την Εθνική - Έχασε με 73-72

Η Ελλάδα βρέθηκε νωρίς στο +17, αλλά «εξαφανίστηκε» στη συνέχεια απ’ το γήπεδο και έχασε με 73-72 από τη Μ. Βρετανία

Ελλάδα

Με Τολιόπουλο, Αβδάλας, Μήτρου-Λονγκ, Χουγκάζ και Ζούγρης ξεκίνησε η Εθνική. Ο Μήτρου-Λονγκ πήρε την πρώτη προσπάθεια του ματς, αλλά αστόχησε και στη συνέχεια ο Ζούγρης ζέστανε τη γαλανόλευκη με καλάθι για το 0-2, ενώ ο Αβδάλας έδωσε το δεύτερο προβάδισμα έξω από τα 6.75 μ. Οι γηπεδούχοι με Γεμπόα και Έλις να βγαίνουν εκτελούν, αλλά κα ποντάροντας πολύ στην ενέργεια πέρασαν μπροστά (8-7). Η Ελλάδα άρχισε να ξεμακραίνει στο τελευταίο τρίλεπτο της περιόδου, βάζοντας μεγαλύτερη πίεση Αρχικά με 2/2 βολές από τον Τολιόπουλο έκανε το 11-14 και με Χουγκάζ, Μωραΐτη και Λούντζη (που έβαλε πέντε σερί πόντους) να δίνουν σκορ έκανε το 14-26, παίρνοντας για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στα 33’’. Από καλάθι του Έικιν και χαμένο τρίποντο του Τολιόπουλου.

Ο Καραγιαννίδης με 2/2 βολές έβαλε τους πρώτους πόντους της Εθνικής στη 2η περίοδο, ενώ το τρίποντο του Μωραΐτη την έστειλε στο +15 (16-31) και ο Ζούγρης στο +17 (20-37). Η Αγγλία με Ολασένι και Γουίτλ προσπάθησε να ροκανίσει τη διαφορά, αλλά η Εθνική τη διατήρησε σε διψήφια επίπεδα. Τελικά, με τον Ολασένι να είναι μόνιμη πηγή κινδύνου, οι γηπεδούχοι έριξαν τη διαφορά στους δέκα πόντους (31-41) στα 2:04’’. Εν τέλει συνέβη αυτό στο φινάλε της 2ης περιόδου. Χέσον και Ολασένι με 0/2 βολές ο καθένας κλώτσησαν την ευκαιρία, αλλά ο τελευταίος με καλάθι έκανε το 33-41. Από 7 πόντους είχαν Χουγκάζ, Μήτρου-Λονγκ, Μωραΐτης και Λούντζης στο πρώτο μέρος, με τον Ολασένι των 9 να αποτελεί το μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για την ομάδα του Σπανούλη.

Η Εθνική μπήκε με… καθυστέρηση στο β’ μέρος, δίνοντας τη δυνατότητα να πλησιάσουν πολύ, με το καλάθι του Ανταμού και το τρίποντο του Γεμπόα (38-41). Η Ελλάδα έβγαλε νευρικότητα, έψαξε σκορ από την περιφέρεια, αλλά τα… έσπασε. Με τον Τολιόπουλο να αναλαμβάνει εκ νέου, πετυχαίνοντας τέσσερις γρήγορους πόντους, αλλά και τον Καραγιαννίδη να συμπληρώνει, η Ελλάδα βρέθηκε στο +8 (40-48) στα 5:10’’. Ωστόσο, αποδείχθηκε κάτι σπασμοδικό, με τη Μ. Βρετανία να κάνει 10-0 για το 50-48, το οποίο υπέγραψε ο Γεμπόα με τρίποντο απ’ τη γωνία στα 2:36’’ πριν το τέλος της 3ης περιόδου. Ο Μήτρου-Λονγκ με 2/2 βολές ισοφάρισε, ενώ ο Χουγκάζ είχε 1/2 για το 50-51, όπως και ο Έικιν (51/51). Με αυτό το σκορ έκλεισε η 3η περίοδος από την εκπρόθεσμη προσπάθεια της Μ. Βρετανίας στο τέλος.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ελλάδα μπάσκετ Βρετανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark