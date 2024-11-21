Ολυμπιακός: Δεν καταλαβαίνει από απουσίες παρέσυρε και την Μπασκόνια

Αυτός ο Ολυμπιακός δεν καταλαβαίνει ούτε από απουσίες, ούτε από τίποτα!



Πραγματοποιώντας ένα απίθανο πρώτο ημίχρονο αλά... ΝΒΑ με 56 πόντους, οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν από νωρίς τις βάσεις νίκης, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση και σκορ 92-69 της Μπασκόνια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!



Παρά τις απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε για ακόμα μία φορά τις αρετές της σε άμυνα και επίθεση, φτάνοντας έτσι στην 6η διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση, με αποτέλεσμα να ανέβει στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 8-3!

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γουόκαπ, Βιλντόσα, Φουρνιέ, Πίτερς και Φαλ στην αρχική του πεντάδα, μπήκε πολύ δυναμικά στο ματς και χάρη στο δίποντο του Πίτερς, αλλά και τους οκτώ μαζεμένους πόντους του Φουρνιέ - δύο τρίποντα -, προηγήθηκε με 10-4 στο πρώτο τρίλεπτο. Στη συνέχεια, η Μπασκόνια με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μάρκους Χάουρντ, κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ για το υπέρ της 14-11 στο 5'. Σε αυτό το διάστημα, ο Αμερικανός γκαρντ είχε δέκα πόντους (6 από βολές μετά τα δύο φάουλ του Γουόκαπ σε τρίποντο), ενώ, είχε δώσει και τις δύο ασίστ για τα καλάθια του Χολ.







Η είσοδος του Γκος και λίγο αργότερα του ΜακΚίσικ, έδωσε την απαραίτητη «σπίθα» στην επίθεση του Ολυμπιακού, και χάρη στα καλάθια των δύο και τις βολές του Φουρνιέ, προσπέρασε για το 18-17 στο 6'. Με τον Μιλουτίνοφ να βρίσκει μαζεμένους πόντους κατά την είσοδό του στο παρκέ, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν τη διαφορά (24-21), προτού ο ΜακΚίσικ με τέσσερις δικούς του πόντους στο τελευταίο λεπτό και ο Φουρνιέ με buzzer beater λέι απ, γράψουν το 30-24 της πρώτης περιόδου.







Με κεκτημένη ταχύτητα μπήκαν οι Πειραιώτες στο δεύτερο δεκάλεπτο, καθώς με ένα γκολ-φάουλ του Γκος και ένα τρίποντο του Παπανικολάου, πήγαν για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (36-25) στο 12'. Με τον αρχηγό να πετυχαίνει πέντε ακόμα πόντους, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήγε λίγο αργότερα στο +16 (43-27) στο 14', απόρροια φυσικά και της πολύ καλής και επιθετικής της άμυνας. Παρά τα δύο σερί δίποντα του Εντιαγέ για τους Βάσκους (43-31), ο Ολυμπιακός απάντησε με τον Μιλουτίνοφ, προτού ο Φόρεστερ κάνει το 47-34 στο 17'. Κάπου εκεί ήρθε ένα κρεσέντο πίσω από τα 6,75μ. για τους γηπεδούχους, αφού με τα τρίποντα των Φουρνιέ, Βιλντόσα και Λαρεντζάκη, η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +18 και το 56-38, το οποίο και ήταν το σκορ ημιχρόνου!







Αρκετά διαφορετικός ήταν ο ρυθμός και το τέμπο του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα της τρίτης περιόδου, εκεί όπου η καλή άμυνα των φιλοξενούμενων που ανάγκασε σε λάθη και κακές επιλογές τον Ολυμπιακό, αλλά και η αστοχία των Πειραιωτών, κράτησε χαμηλά το σκορ. Ακόμα και έτσι πάντως, οι «ερυθρόλευκοι» δεν κινδύνεψαν ουσιαστικά ποτέ, αφού παρά τα καλάθια των Χολ και Φόρεστερ, Μιλουτίνοφ και Πίτερς κράτησαν επιθετικά την ομάδα στο πρώτο μισό του δεκαλέπτου (64-49). Μάλιστα, στη συνέχεια, ένα τρίποντο του Βιλντόσα και ένα αριστοκρατικό κάρφωμα του Σέρβου σέντερ, έστειλαν εκ νέου τη διαφορά στο +18 (69-51) στο 27', προτού ο Πίτερς με τέσσερις δικούς του πόντους στο φινάλε γράψει το +20 για το 73-53 της περιόδου!







Με... προίκα τη μεγάλη αυτή διαφορά, ο Ολυμπιακός μπήκε με άνεση στην τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα. Μια άνεση και σιγουριά από την οποία επήλθε μια χαλαρότητα, με αποτέλεσμα οι Βάσκοι με πόντους των Χάουαρντ, Μονέκε και Ρογκαβόπουλο, να μειώσουν σε 78-63 στο 34'.



Τα δεκάλεπτα: 30-24, 56-38, 73-53, 92-69.

