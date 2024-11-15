Μετά την ήττα από την Σεβίλλη το βόλεϊ γυναικών θα περάσει από αλλαγές. Ο Ντράγκαν Νέσιτς όπως φαίνεται θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία. Την αναζήτηση προπονητή έχει αναλάβει πλήρως ο Πρόεδρος του ΑΟ κ. Τάκης Μαλακατές ως βαθύς γνώστης του βόλεϊ γυναικών. Ένα από τα ονόματά τα οποία προτάθηκαν και εξετάζονται, είναι αυτό του ομοσπονδιακού τεχνικού της Νοτίου Κορέας Φερνάντο Μοράλες. Ο Μοράλες έχει περάσει από την Ελλάδα ως παίκτης πριν από 6 χρόνια με την φανέλα του Παμβοχαϊκού. Ενώ ασχολείται επίσημα με την προπονητική από το 2019

Πηγή: skai.gr

