Εθνική ομάδα: Στροφή σε Φινλανδία, κλήρωση προκριματικών και… δεύτερη ευκαιρία

Η μεγάλη υπέρβαση δεν έγινε, αλλά δεν χωρά απογοήτευση… Η Εθνική ομάδα ηττήθηκε με 3-0 από την ανώτερη Αγγλία στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και οι ελπίδες για πρωτιά στον όμιλο του Nations League περιορίζονται πλέον σε απλά… μαθηματικές. Για να αλλάξουν τα δεδομένα, θα χρειαστεί η ελληνική ομάδα να έχει καλύτερο αποτέλεσμα από τα «τρία λιοντάρια» την Κυριακή (19:00), όταν εκείνη δοκιμάζεται στο Ελσίνκι από την σίγουρα τέταρτη και… υποβιβασμένη Φινλανδία, ενώ οι Άγγλοι υποδέχονται την Ιρλανδία.

Το ρεαλιστικό σενάριο είναι πλέον πως η Εθνική ομάδα θα διεκδικήσει (ως δεύτερη του γκρουπ της στην δεύτερη κατηγορία) την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League απέναντι σε μια από τις τρίτες αυτής. Τα παιχνίδια αυτά θα γίνουν 20 και 23 Μαρτίου. Η ελληνική ομάδα μπορεί να εξασφαλίσει κι έτσι τη δεύτερη ευκαιρία για συμμετοχή στα μπαράζ πρόκρισης για το Μουντιάλ του 2026. Υπενθυμίζεται πως σε αυτό προκρίνονται απευθείας οι δώδεκα πρώτες ομάδες των ισάριθμων των προκριματικών, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια που δικαιούται η UEFA θα δοθούν μέσω playoffs, όπου θα συμμετέχουν οι δεύτεροι των ομίλων και οι τέσσερις καλύτερες ομάδες στο ranking μέσω του Nations League. Η Ελλάδα μπορεί κάλλιστα να είναι μέσα σε αυτές, καθώς οι ομάδες που είναι πιο ψηλά στην κατάταξη πιθανότατα θα εξασφαλίσουν την πρόκριση απευθείας ως πρώτες των ομίλων τους ή έστω ως δεύτερες θα πάρουν θέση στα μπαράζ.

Το ενδιαφέρον στην κλήρωση

Στις 13 Δεκεμβρίου θα γίνει η κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η Ελλάδα εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Κάθε γκρουπ δυναμικότητας θα έχει δώδεκα ομάδες και στο πρώτο έχουν εξασφαλίσει μαθηματικά τη θέση τους Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ιταλία και Κροατία. Στο δεύτερο θα είναι σίγουρα Ουκρανία, Τουρκία, Σουηδία και Ουαλία, στο τρίτο Σλοβενία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Γεωργία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Βόρεια Ιρλανδία, Μαυροβούνιο, στο τέταρτο Λουξεμβούργο, Λευκορωσία, Αρμενία, Κόσοβο, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Νήσοι Φερόε, Λιθουανία και στο πέμπτο Μολδαβία, Μάλτα, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν και Σαν Μαρίνο.

Άλλες 15 ομάδες μάχονται για να κρατήσουν ή να βελτιώσουν τη θέση τους. Ελβετία, Δανία και Αυστρία είναι τα φαβορί για να συμπληρώσουν το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ Ελλάδα, Ουγγαρία, Σερβία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία, Τσεχία και Νορβηγία το δεύτερο.

Το Μουντιάλ του 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ενώ η προκριματική φάση θα διαρκέσει από τον Μάρτιο του 2025 έως και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

