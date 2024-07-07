Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Αταμάν για την μεταγραφή του ψηλού

Ο Τούρκος τεχνικός αναμένεται σήμερα στην Αθήνα για να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για το τελικό «χτύπημα»

αταμαν

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στη φετινή off season ως πρωταθλητής Ευρώπης και όπως είναι λογικό έψαχνε λίγες κινήσεις. Η πρώτη ήταν αυτή του Λορέντζο Μπράουν ο οποίος θα ενισχύσει την «πράσινη» περιφέρεια ενώ αναμένεται να γίνει ακόμα μία προσθήκη στους ψηλούς.

Ο Εργκίν Αταμάν έρχεται σήμερα (7/7) στην Αθήνα για να συζητήσει με τους ανθρώπους του Τριφυλλιού.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark