Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Αταμάν για την μεταγραφή του ψηλού

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στη φετινή off season ως πρωταθλητής Ευρώπης και όπως είναι λογικό έψαχνε λίγες κινήσεις. Η πρώτη ήταν αυτή του Λορέντζο Μπράουν ο οποίος θα ενισχύσει την «πράσινη» περιφέρεια ενώ αναμένεται να γίνει ακόμα μία προσθήκη στους ψηλούς.

Ο Εργκίν Αταμάν έρχεται σήμερα (7/7) στην Αθήνα για να συζητήσει με τους ανθρώπους του Τριφυλλιού.

Πηγή: skai.gr

