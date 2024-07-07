Παναθηναϊκός: Τα combo guards είναι το «ατού» του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός μέσα σε μία σεζόν άλλαξε το στάτους του και έγινε ξανά αυτό που του αρμόζει. Δηλαδή μια τεράστια δύναμη στην Ευρώπη η οποία έδειξε ότι… ξύπνησε. Από την 17η θέση της Euroleague, οι «πράσινοι» έφτασαν στην κορυφή με τον Εργκίν Αταμάν να κάθεται στον πάγκο της ομάδας.

Ο Τούρκος τεχνικός έδειξε ότι ξέρει να φτιάχνει μία ομάδα από το μηδέν, τώρα θα αποδείξει ότι μπορεί να την διατηρήσει

