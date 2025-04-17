Παναθηναϊκός: Sold out τα 15.000 εισιτήρια διαρκείας σε 48 ώρες

Σταματημό δεν έχει η... παράνοια των φίλων του Παναθηναϊκού!



Τι και αν πέρασαν 48 ώρες από την κυκλοφορία των 15.000 εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2025/26; Οι οπαδοί του «τριφυλλιού» τα εξαφάνισαν σε χρόνο-ρεκόρ, με την ΚΑΕ να προχωρά στην ανάλογη ανακοίνωση, ευχαριστώντας τους για την στήριξη και την αγάπη τους προς την ομάδα!



Θυμίζουμε ότι νωρίτερα της κυκλοφορίας των εισιτηρίων διαρκείας για τους νέους κατόχους, ανανέωσαν τα δικά τους, όσοι είχαν εισιτήριο για την τρέχουσα σεζόν!

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει πως όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2025-2026 εξαντλήθηκαν!

Οι φίλαθλοί μας έσπευσαν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο ΟΑΚΑ και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, “εξαφανίζοντας” 15.000 εισιτήρια διαρκείας σε διάστημα μόλις 48 ωρών και αποδεικνύοντας εμπράκτως, για ακόμα μία φορά, την πίστη και την αγάπη τους προς την ομάδα.



Σας ευχαριστούμε για την αδιάλειπτη παρουσία σας! Μαζί συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία!

