Παναθηναϊκός: Επέκτεινε το συμβόλαιο του Τσέριν έως το 2028

Τη φανέλα με το τριφύλλι στο μέρος της καρδιάς θα συνεχίσει να φοράει ο Άνταμ Τσέριν έως το καλοκαίρι του 2028, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει το βράδυ της Πέμπτης (26/9) τη διετή επέκταση της συνεργασίας του με τον διεθνή Σλοβένο μέσο, με νέο αναβαθμισμένο (ως προς τις αποδοχές) συμβόλαιο.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του «τριφυλλιού» με τον Τσέριν έληγε το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο μετά τη διαπραγμάτευση που «έτρεξε» τις τελευταίες μέρες (προς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ στις 10/9 για την πρόταση που είχε κατατεθεί) οι «πράσινοι» έφτασαν στο deal. Οι δε αποδοχές του από 280.000 ευρώ, θα ανέβουν σε ένα ποσό που θα φτάσει μαζί με τα μπόνους τις 800.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Άνταμ Τσέριν. Ο Σλοβένος μέσος υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2028.

Ο Άνταμ εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2022. Έχει καταγράψει συνολικά 88 συμμετοχές και επτά γκολ με τη φανέλα του συλλόγου μας».

Λίγο μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του ο Τσέριν τόνισε: «Νιώθω μεγάλη χαρά για την επέκταση του συμβολαίου μου στον Παναθηναϊκό. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο της ομάδας, κ. Αλαφούζο, όπως και τον τεχνικό διευθυντή, κ. Παπαδημητρίου.

Η επιθυμία μου ήταν να παραμείνω για αρκετά χρόνια στην ομάδα κι έγινε πραγματικότητα. Θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου, προκειμένου η ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να βιώσουμε όλοι πολλές επιτυχίες τα επόμενα χρόνια».

