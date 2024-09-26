Στους «16» του Κυπέλλου για 4η σερί φορά η Κηφισιά, πέταξε εκτός τη Λαμία

Την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Betsson για τέταρτη σερί χρονιά πανηγύρισε η Κηφισιά το απόγευμα της Πέμπτης (26/09).

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση επί της Λαμίας, κυριαρχώντας και επιβάλλοντας τον δικό της ρυθμό καθ' όλη διάρκεια της αναμέτρησης, φτάνοντας έτσι στη νίκη με σκορ 1-0 στο «Ζηρίνειο».

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Μάναλης από το σημείο του πέναλτι στο 80ό λεπτό, μετά από μια πολύ αυστηρή απόφαση του διαιτητή, Κωνσταντίνου Τσέτσιλα, για μαρκάρισμα του Αθανασακόπουλου πάνω στον Τετέ.

Οι γηπεδούχοι πάντως ήταν εκείνοι που με βάση την εικόνα του ματς άξιζαν τη νίκη και παράλληλα την πρόκριση στον επόμενο γύρο του θεσμού, «σβήνοντας» ουσιαστικά ο σύλλογος της Φθιώτιδας, ο οποίος δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά ποτέ την ομάδα της Β' κατηγορίας.

Στο… μυαλό του κόουτς

Ο Σεμπαστιάν Λέτο παρέταξε με σύστημα 3-4-3 την Κηφισιά, έχοντας στο τέρμα τον Ξενόπουλο, και τους Μαζουλουξή, Σόουζα και Σωτηράκο στην τριάδα της άμυνας. Στις θέσεις των χαφ ξεκίνησαν οι Εμπό και Παυλάκης, με τους Σμπώκο και Σιλά να έχουν τον ρόλο του φουλ-μπακ. Μπροστά τους, οι Παντελίδης και Κυριόπουλος βρέθηκαν στις δύο «πτέρυγες», με μοναδικό προωθημένο τον Μάναλη.

Από την πλευρά του, και ο Μαρίνος Σατσιάς επέλεξε το 3-4-3 για τη Λαμία. Στην εστία ξεκίνησε ο Ρατόν, με τους Γκοτζαμανίδη, Γιαννούτσο και Αντράντε στην τριάδα των στόπερ. Σαραμαντάς και Σάντμπεργκ κινήθηκαν στα δύο άκρα, με τους Μπίκοφ και Δοϊρανλή να αποτελούν το δίδυμο του άξονα. Στην επιθετική τριάδα βρέθηκαν οι Φουρτάδο, Σιμόνι και Ενρίκεζ.

Το ματς:

Παρά το γεγονός πως οι δύο προπονητές προέβησαν σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα που παρέταξαν, αμφότερες οι ομάδες μπήκαν πολύ καλά στο παιχνίδι. Ειδικά η Κηφισιά, που ήταν εκείνη που είχε την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων, απειλώντας για πρώτη φορά μόλις στο 3ο λεπτό με το πολύ καλό σουτ στη κίνηση του Μάναλη. Στο 8’, ήταν η σειρά της Λαμίας να κάνει αισθητή την παρουσία της με το μακρινό άστοχο σουτ του Μπίκοφ, ενώ, δύο λεπτά αργότερα, ο Μάναλης απείλησε εκ νέου με κεφαλιά την εστία του Ρατόν.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό του αγώνα, φτάνοντας με σχετική άνεση στο 1/3 του γηπέδου της ομάδας του Σατσιά. Στο 22', είχαν μια πολύ καλή στιγμή στο επικίνδυνο γύρισμα του Σμπώκου από τα δεξιά, με τον Μάναλη να μην μπορεί να κάνει επαφή με την μπάλα από πλεονεκτική θέση. Στο 25', η ωραία κομπίνα σε κόρνερ, κατέληξε με το συρτό σουτ του Κυριακόπουλου να βρίσκει σε σώματα αμυντικών, ενώ, επτά λεπτά αργότερα, το καλό σουτ του Έμπο από τα όρια της περιοχής πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Κάπου εκεί, έπεσε αρκετά ο ρυθμός του αγώνα, λόγω και των πολλών φάουλ που γινόντουσαν στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί μόλις μία τελική ακόμα στο πρώτο ημίχρονο, στο 42', με την ωραία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Παντελίδη να απομακρύνει με γροθιές ο Ρατόν.

Η κυριαρχία της ομάδας του Σεμπαστιάν Λέτο συνεχίστηκε και στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, εκεί όπου μάλιστα οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυναμικά στο ματς «σβήνοντας» τη Λαμία, η οποία δυσκολευόταν πολύ να βρει ρυθμό και να κάνει αισθητή την παρουσία της. Η πρώτη φάση της επανάληψης δεν άργησε να έρθει, καθώς, στο 51', και μετά από ωραία ανάπτυξη, η Κηφισιά απείλησε με τον Σιλά από τα αριστερά, με την μπάλα να βρίσκει σε σώματα και να καταλήγει σε κόρνερ.

Τρία λεπτά αργότερα, ήρθε η μεγαλύτερη στιγμή του αγώνα, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να «αγγίζει» το γκολ στο 54', όταν μετά την τρομερή ενέργεια του Παντελίδη που κουβάλησε την μπάλα από τα αριστερά και έβγαλε τη σέντρα, ο Μάναλης έκανε με τη μία το κοντινό πλασέ, με τον Ρατόν να βγάζει ενστικτωδώς σε κόρνερ.

Η Κηφισιά συνέχισε να φτάνει με αξιώσεις την περιοχή της ομάδας της Φθιώτιδας, όπως και στη φάση του 60', όπου βγήκε ταχύτατα στην κόντρα επίθεση, με το σουτ του Παντελίδη από τα δεξιά να βγάζει ξανά ο Ρατόν. Κάπου εκεί ξεκίνησαν και οι διορθωτικές αλλαγές των δύο προπονητών, οι οποίες και επηρέασαν σημαντικά τον ρυθμό του αγώνα, ο οποίος όσο περνούσε η ώρα έφθινε. Ακόμα και έτσι όμως, η Λαμία δεν μπορούσε να γίνει απειλητική, την ώρα όπου η Κηφισιά είχε κάποιες στιγμές, όπως στο 74', με το σουτ του Παντελίδη μέσα από την περιοχή να βρίσκει σε αμυντικό.

Στο 78', ήρθε η αυστηρή απόφαση του διαιτητή, Κωνσταντίνου Τσέτσιλα, ο οποίος έδειξε την άσπρη βούλα για την Κηφισιά μετά από σπρώξιμο του Αθανασακόπουλου στον Τετέ εντός περιοχής, στη διεκδίκηση μιας κεφαλιάς. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Μάναλης, ο οποίος και «ψάρεψε» τον Ρατόν και έγραψε το 1-0, δύο λεπτά αργότερα.

Στο 84', η Λαμία, που έψαχνε το γκολ της ισοφάρισης για να στείλει το ματς στην παράταση, απείλησε για πρώτη φορά στο 84ο λεπτό με την κεφαλιά του Γιαννούτσου να μπλοκάρει ο Ξενόπουλος. Στο 89', άλλαξαν οι ισορροπίες του αγώνα, όταν ο Ρατόν σε έξοδό του βρήκε τον Τετέ εκτός περιοχής, με τον διαιτητή να τον αποβάλει με απευθείας κόκκινη κάρτα. Τελικώς, στον εναπομείναντα χρόνο, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να βρουν μία ακόμα στιγμή, όταν στο 90+7', η κεφαλιά του αμαρκάριστου Γκουιντό από εκτέλεση φάουλ, πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία της Κηφισιάς.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Κηφισιά (Λέτο): Ξενόπουλος, Μαζουλουξής, Σόουζα, Σωτηράκος, Έμπο, Παυλάκης (64' Σολόα), Σμπώκος (64' Σιμόν), Σιλά (90+3' Ρότσα), Παντελίδης (82' Μίλερ), Κυριόπουλος (64' Τετέ), Μάναλης.

Λαμία (Σατσιάς): Ρατόν, Γκοτζαμανίδης (85' Τσιάκας), Γιαννούτσος, Αντράντε, Σαραμαντάς, Σάντμπεργκ (46' Ραντόνια), Μπίκοφ (61' Νούνιες), Δοϊρανλής (61' Αθανασακόπουλος) , Φουρτάδο, Σιμόνι, Ενρίκεζ (75' Γκουιντό).

