Παναθηναϊκός: Σε τροχιά ντέρμπι και... Ευρώπης

Πήρε νίκη «χρυσάφι» και μπαίνει σε κρίσιμο σταυροδρόμι ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» μπορεί να μην εντυπωσίασαν απέναντι στον Πανσερραϊκό, ωστόσο, χάρη στα δυο γκολ του Φίλιπ Τζούριτσιτς, επικράτησαν 3-1 και «ανάσαν» ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Το σύνολο του Ντιέγκο Αλόνσο, αφήνει πίσω του το ματς με τα «λιοντάρια» και πλέον στρέφει την προσοχή του στα δύσκολα ματς που έρχονται πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Πρώτη... δοκιμασία, αυτή απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, την ερχόμενη Κυριακή (29/9) για την 6η αγωνιστική, όπου θα αναζητήσει μια νίκη η οποία θα δώσει ψυχολογία. Έπειτα θα ακολουθήσει η πρώτη φετινή αναμέτρηση για το Europa Conference League με αντίπαλο την Μπάνια Λούκα στη Βοσνία, ενώ σειρά θα πάρει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ πριν οι παίκτες των ομάδων αναχωρήσουν για τις εθνικές τους ομάδες.

Το θετικό για τον Ουρουγουανό τεχνικό, είναι ότι θα έχει στη διάθεση του όλους τους ποδοσφαιριστές του, εκτός απροόπτου, γεγονός το οποίο τον βοηθά στο να καταστρώσει τα πλάνα του με μεγαλύτερη σαφήνεια αλλά και ασφάλεια.

