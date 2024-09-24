«Λευκός καπνός» για τους Νιου Σεντς και την έδρα που θα χρησιμοποιήσει στη League Phase του Conference League.

Ο σύλλογος από την Ουαλία, έκανε τη μεγάλη έκπληξη και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μάλιστα θα αντιμετωπίσει και ελληνική ομάδα, αφού η κληρωτίδα την έφερε στον δρόμο του Παναθηναϊκού.

Οι Νιού Σεντς ωστόσο, δεν μπορούσαν να αγωνιστούν στη φυσική τους έδρα, καθώς το γήπεδο τους δεν πληροί τις προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο επίπεδο. Όπως ανακοινώθηκε, εν τέλει θα χρησιμοποιήσουν το «Κρόουντ Μίντοου» το οποίο ανήκει στην επίσης ουαλική Σρούσμπερι η οποία αγωνίζεται στη League Two του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίζει του New Saints εκτός έδρας, στις 12 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

🏟️ Shrewsbury are pleased to announce a new partnership with The New Saints that will see UEFA Conference League football played at the Croud Meadow



⚽️ The Cymru Premier side will take on FC Astana, Djurgården & Panathinaikos in the league stage of the competition#Salop 🔷🔶 — Shrewsbury Town FC (@shrewsburytown) September 23, 2024

