Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Oριστικά στο γήπεδο της Σρούσμπερι η έδρα των Νιού Σεντς για το Conference League

Στην έδρα της Σρούσμπερι θα δώσει τους εντός έδρας αγώνες της για το Conference League η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Νιού Σεντς

Shrewsbury

«Λευκός καπνός» για τους Νιου Σεντς και την έδρα που θα χρησιμοποιήσει στη League Phase του Conference League.
Ο σύλλογος από την Ουαλία, έκανε τη μεγάλη έκπληξη και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μάλιστα θα αντιμετωπίσει και ελληνική ομάδα, αφού η κληρωτίδα την έφερε στον δρόμο του Παναθηναϊκού.

Οι Νιού Σεντς ωστόσο, δεν μπορούσαν να αγωνιστούν στη φυσική τους έδρα, καθώς το γήπεδο τους δεν πληροί τις προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο επίπεδο. Όπως ανακοινώθηκε, εν τέλει θα χρησιμοποιήσουν το «Κρόουντ Μίντοου» το οποίο ανήκει στην επίσης ουαλική Σρούσμπερι η οποία αγωνίζεται στη League Two του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίζει του New Saints εκτός έδρας, στις 12 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

