Τη δεύτερη προπόνηση του μέσα στο 2025 θα κάνει σήμερα (02/12) ο Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το επικείμενο παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Παιχνίδι το οποίο είναι περιττό να αναφέρουμε την κρισιμότητά του, αφού σε ενδεχόμενη επικράτηση τους οι «πράσινοι» θα προσπεράσουν τον «δικέφαλο του Βορρά» στη βαθμολογία, πηγαίνοντας μάλιστα στο +2!

Κάτι που γνωρίζουν άπαντες στην ομάδα, φυσικά, με… πρώτο και καλύτερο τον Ρουί Βιτόρια, ο οποίος από χθες (01/12) καταστρώνει ήδη τα πλάνα του για την κατάκτηση των τριών πολύ σπουδαίων βαθμών…

Στα υπέρ για τον Πορτογάλο τεχνικό και κατ’ επέκταση τον Παναθηναϊκό είναι τοι γεγονός ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τιμωρίες.

Παράλληλα σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα τραυματισμών που αντιμετώπιζαν στο «τριφύλλι» κι εκεί η κατάσταση πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.

Και αυτό γιατί ο μεν Μπαρτ Σένκεφελντ προπονήθηκε κανονικά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, ενώ και ο Φίλιπ Μαξ «ανέβασε στροφές».

Κάτι ανάλογο αναμένεται να κάνει και στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κορωπί, δε, ενώ θυμίζουμε ότι και ο Φακούντο Πελίστρι είναι «μάχιμος» ενόψει ΠΑΟΚ, πλέον.

