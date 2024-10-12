Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Νιου Σεντς, την Πέμπτη 12/12/2024, στο «Νιου Μίντοου» για τη 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Στο γήπεδο της Σριούσμπερι, η οποία αγωνίζεται στην League One της Αγγλίας, μια και η φυσική έδρα των Ουαλών, το «Παρκ Χολ», δεν πληροί τις προϋποθέσεις να φιλοξενήσει ευρωπαϊκούς αγώνες.
