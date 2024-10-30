Παναθηναϊκός για Μπάλντοκ: «Θα μείνεις για πάντα στην καρδιά μας»

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ κηδεύτηκε παρουσία σύσσωμου του Παναθηναϊκού στην Αγγλία, με τους «πράσινους» να έχουν ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να επιστρέφουν την Πέμπτη για να συνεχίσουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.



Στα social media της «πράσινης» ΠΑΕ αναρτήθηκε ένα «τελευταίο αντίο» προς τον 31χρονο δεξιό οπισθοφύλακα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην πισίνα του σπιτιού του στα νότια προάστια της Αθήνας, βυθίζοντας τον ελληνικό αθλητισμό στο πένθος...

