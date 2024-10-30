Ο Γιούργκεν Κλοπ από την 1η Ιανουαρίου του 2025 θα είναι ο νέος επικεφαλής παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ανάπτυξης των συλλόγων που βρίσκονται υπό τη «σκέπη» της Red Bull.

Αυτό σημαίνει ότι θ’ ασχολείται με τις Λιντς, Λειψία, Ζάλτσμπουργκ, New York Red Bull και Μπραγκαντίνο.

Λόγω και του παρελθόντος του με τη Μάιντζ, η απόφασή του να δεχθεί την πρόταση που του έγινε και τη θέση που άνοιξε, προκάλεσε αντιδράσεις και σε αυτές απάντησε μέσω podcast στο οποίο φιλοξενήθηκε από τον Τόνι Κροος.

«Δεν ήθελα να πάρω τη θέση κάποιου άλλου σε κάποια ομάδα. Και επιπλέον, αγαπώ όλες τις πρώην ομάδες μου. Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω για να είναι όλοι χαρούμενοι.

Είμαι ακόμα 57 και έχω μερικά χρόνια δουλειάς μπροστά μου, αλλά αυτά τα χρόνια δεν θα με βρουν σε κάποιον πάγκο ξανά. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελα να ξαναδουλέψω και όταν μου παρουσιάστηκε αυτό το πρότζεκτ από τη Red Bull το θεώρησα ιδανικό» ήταν τα λόγια του.

