Ο θρόνος του πρωταθλήματος της Κ17 ανήκει και με τη βούλα πλέον στην ομάδα του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να πανηγυρίζουν έξαλλα την κατάκτηση της κορυφής, σε μία φιέστα την οποία τα παιδιά της ομάδας την έζησαν με την ψυχή τους. Έναν τίτλο βέβαια τον οποίο και έχουν κατακτήσει μαθηματικά από την προηγούμενη κιόλας αγωνιστική.

Για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League U17 ο Παναθηναϊκός αναμετρήθηκε με τον Asteras AKTOR στις εγκαταστάσεις του «τριφυλλιού», με τους Αρκάδες να προχωρούν σε μία υπέροχη κίνηση πραγματοποιώντας πασίγιο στην ομάδα των «πράσινων», δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τα συγχαρητήρια τους στον αντίπαλο για τη σπουδαία αυτή επιτυχία.

Στο Κορωπί για τη στέψη του πρωταθλήματος βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, για να συγχαρεί και αυτός τον προπονητή Άγγελο Ζαζόπουλο και την ομάδα του, για το σπουδαίο αυτό επίτευγμα τους.

Μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο ήταν και ο Τάκης Φύσσας, σε μία ημέρα αφιερωμένη αποκλειστικά στην επιτυχία των ακαδημιών του Παναθηναϊκού.

