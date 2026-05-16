Η Χαρτς άγγιξε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά θαύματα στη Σκωτία, όμως η Σέλτικ είχε την τελευταία λέξη. Οι «Κέλτες» επικράτησαν 3-1 με ανατροπή στο «Σέλτικ Παρκ» στο ντέρμπι τίτλου της τελευταίας αγωνιστικής και κατέκτησαν το πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 56 τίτλους και ξεπερνώντας τη Ρέιντζερς στην κορυφή της λίστας!

El arquero del Hearts fue a CABECEAR en la ÚLTIMA JUGADA, perdieron la pelota y Celtic metió el 3-1 con TRES JUGADORES YÉNDOSE SOLOS CONTRA EL ARCO.



La invasión de los hinchas al momento del gol es una LOCURA.



IMPRESIONANTE FINAL. 😮‍💨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/PGVO6cehFJ https://t.co/INIe5vilH7 May 16, 2026

Η ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη βρισκόταν μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία, καθώς με θετικό αποτέλεσμα θα γινόταν η πρώτη ομάδα εκτός Σέλτικ και Ρέιντζερς που θα κατακτούσε το πρωτάθλημα Σκωτίας μετά τη σεζόν 1984/85 και την Αμπερντίν του Άλεξ Φέργκιουσον. Ωστόσο, ο Ντάιζεν Μαέντα στο 88' έβαλε μπροστά την ομάδα του Ο' Νιλ και ο Όσμαντ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων σφράγισε σε κενή εστία το πρωτάθλημα της Σέλτικ.

Η Χαρτς μπήκε στο ματς προσπαθώντας να κλείσει τους χώρους και να κρατήσει τη Σέλτικ μακριά από καθαρές ευκαιρίες. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή, όμως δυσκολεύονταν να βρουν ρυθμό και να απειλήσουν ουσιαστικά. Όσο περνούσε η ώρα, οι φιλοξενούμενοι έδειχναν όλο και πιο άνετοι στο αμυντικό τους πλάνο, περιμένοντας τη στιγμή τους.

Αυτή ήρθε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 43', μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Λόρενς Σάνκλαντ βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι μετά από κόρνερ του Κίνγσλεϊ και με κεφαλιά έκανε το 0-1, βάζοντας τη Χαρτς μπροστά στο σκορ και ακόμη πιο κοντά στο όνειρο. Για λίγα λεπτά, το «Σέλτικ Παρκ» πάγωσε, καθώς η μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταίων δεκαετιών έμοιαζε να παίρνει σάρκα και οστά.

Η απάντηση της Σέλτικ, όμως, ήρθε πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Ο Κίραν Τίρνεϊ έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Αλεξάνδρου Κυζιρίδη και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Άρνε Ένγκελς ανέλαβε την εκτέλεση και ισοφάρισε σε 1-1, δίνοντας ξανά ζωή στους γηπεδούχους πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Σέλτικ ανέβασε την πίεσή της και προσπάθησε να βρει το γκολ του τίτλου. Η Χαρτς αμύνθηκε μαζικά, και οι «Κέλτες» έκλεισαν τους φιλοξενούμενους στην περιοχή τους, με τον Κελέτσι Ιχεανάτσο να σημαδεύει το δοκάρι στο 79' και τον Σβόλοφ να κρατά προσωρινά όρθια τη Χαρτς με σπουδαίες επεμβάσεις.

Η λύτρωση για τη Σέλτικ ήρθε στο 88'. Ο Ντάιζεν Μαέντα βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά. Αρχικά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, όμως μετά από έλεγχο του VAR μέτρησε κανονικά, προκαλώντας έκρηξη πανηγυρισμών στο «Σέλτικ Παρκ».

Στα οκτώ λεπτά των καθυστερήσεων η Χαρτς προσπάθησε να βρει το γκολ που θα της χάριζε το πρωτάθλημα και θα έγραφε ιστορία, όμως η Σέλτικ άντεξε μέχρι το φινάλε, με τον Όσμαντ στο 90+8' να σκοράρει σε κενή εστία για το τελικό 3-1.

Η Χαρτς έφτασε μια ανάσα από το να γκρεμίσει μια κυριαρχία δεκαετιών και να γίνει η πρώτη ομάδα εκτός των δύο μεγάλων της Γλασκώβης που κατακτά τον τίτλο μετά την Αμπερντίν του Φέργκιουσον. Όμως η Σέλτικ βρήκε τον τρόπο να επιβιώσει στο πιο κρίσιμο ματς της σεζόν και να κλείσει τη χρονιά στο πιο εντυπωσιακό φινάλε των τελευταίων ετών.

