Βίκινγκουρ: Άκυρο από τη Viking Air για πτήση τσάρτερ με φιλάθλους στην Αθήνα

Παρά τις προσπάθειες της Βίκινγκουρ να βάλει τσάρτερ για τους φίλους της ομάδας, η αεροπορική εταιρία Viking Air της απάντησε αρνητικά

Οπαδοί Βίκινγκουρ

Στο... κενό έπεσαν οι προσπάθειες της Βίκινγκουρ να βάλει τσάρτερ με προορισμό την Αθήνα, ώστε να εξυπηρετήσει τους φίλους της ομάδας, ενόψει του ιστορικού για εκείνους επαναληπτικό με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ την ερχόμενη Πέμπτη (20/02, 22:00) για τα playoffs του Conference League.

Μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα και τη νίκη με σκορ 2-1 στο Ελσίνκι και την «Bolt Arena», οι Ισλανδοί πήραν την απόφαση να αποσυρθούν εγχώριο Λιγκ Καπ, για το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα είχε αγώνα αυτό Σαββατοκύριακο, ώστε να ταξιδέψει στην Αθήνα από το βράδυ της Παρασκευής (11/02).

Όπως ενημέρωσε η διοίκηση της Βίκινγκουρ, έγιναν μεγάλες προσπάθειες ώστε φίλαθλοι του συλλόγου να βρεθούν στο ΟΑΚΑ και να στηρίξουν την ομάδα τους, ωστόσο, το αίτημά της να μισθώσει μια πτήση τσάρτερ από την αεροπορική εταιρία Viking Air είχε αρνητική απάντηση.

Παρ' όλα αυτά, η ίδια η ομάδα ανέφερε πως υπάρχουν πτήσεις με ανταπόκριση και όποιος επιθυμεί να παραστεί στην Ελλάδα θα μπορέσει να το κάνει μεμονωμένα.

