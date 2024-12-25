Μπορεί ακόμη να μην έχει ανοίξει επίσημα το μεταγραφικό παζάρι, ωστόσο ο Πανσερραϊκός έχει εντοπίσει τον στόχο του και βρίσκεται σε επαφές για την απόκτηση του Γκαμπριέλ Πιρές, σύμφωνα με Μέσα της Βραζιλίας. Ο 31χρονος μέσος δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής στη Φλουμινένσε, μετρώντας μόλις 8 συμμετοχές από τον περασμένο Ιανουάριο, από όταν και πήρε μεταγραφή από τη Μπενφίκα. Στους «Αετούς» της Λισαβόνας ο Γκάμπριελ από το 2018, όταν και τον είχε αποκτήσει ο νυν τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια. Παναθηναϊκός: Πρώην παίκτης του Βιτόρια έρχεται στην Ελλάδα (pic).

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.