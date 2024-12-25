Μπορεί ακόμη να μην έχει ανοίξει επίσημα το μεταγραφικό παζάρι, ωστόσο ο Πανσερραϊκός έχει εντοπίσει τον στόχο του και βρίσκεται σε επαφές για την απόκτηση του Γκαμπριέλ Πιρές, σύμφωνα με Μέσα της Βραζιλίας. Ο 31χρονος μέσος δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής στη Φλουμινένσε, μετρώντας μόλις 8 συμμετοχές από τον περασμένο Ιανουάριο, από όταν και πήρε μεταγραφή από τη Μπενφίκα. Στους «Αετούς» της Λισαβόνας ο Γκάμπριελ από το 2018, όταν και τον είχε αποκτήσει ο νυν τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια. Παναθηναϊκός: Πρώην παίκτης του Βιτόρια έρχεται στην Ελλάδα (pic).
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.