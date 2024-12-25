Η Ολυμπιονίκης του snowboarder Σόφι Χέντιγκερ σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία σκι της χώρας.

Η 26χρονη βρισκόταν στο ορεινό θέρετρο Αρόζα όταν συνέβη η τραγωδία τη Δευτέρα.

Η Σόφι Χέντιγκερ είχε γιορτάσει τα 26α γενέθλιά της μόλις εννέα ημέρες πριν από το τραγικό γεγονός. Είχε συμμετάσχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο, όπου αγωνίστηκε στο snowboard cross και στο μεικτό ομαδικό αγώνισμα.

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2023-24, η Χέντιγκερ είχε κερδίσει δύο θέσεις στο βάθρο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με καλύτερη επίδοσή της τη δεύτερη θέση στο Σεν Μόριτζ τον Ιανουάριο.

