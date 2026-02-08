Μεντιλίμπαρ: Δεχθήκαμε γκολ από δικό μας λάθος, ο Παναθηναϊκός αμύνθηκε καλά

Ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα στο ντέρμπι, άντεξε στην πίεση του Ολυμπιακού και με γκολ του Ταμπόρδα από νωρίς πήρε μια τεράστια νίκη με σκορ 1-0 στο Φάληρο.

Μετά την αναμέτρηση, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε ότι η ομάδα του δέχθηκε γκολ από δικό της λάθος, ενώ τόνισε πως στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι αμύνθηκαν αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα να έρθει αυτή η ήττα.

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά στο παιχνίδι, μέχρι το 7ο λεπτό που ήρθε το γκολ από δικό μας λάθος. Από ένα λάθος οριακά πέρασε η μπάλα μέσα από το τέρμα μας.

Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να απειλήσουμε όμως ο Παναθηναϊκός είχε μία καλή αμυντική παρουσία. Πιο πολύ τον ενδιέφερε η άμυνά του παρά το να βάλει δεύτερο γκολ και έτσι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και χάσαμε το παιχνίδι.

Είναι πολύ μικρή η βαθμολογική διαφορά, είτε είναι υπέρ σου είτε κατά σου. Όλοι έχουμε περάσει από την πρώτη θέση και όλοι την έχουμε χάσει και πιστεύω αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος», είπε αναλυτικά.

