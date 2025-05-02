Παναθηναϊκός: Πολύ πιθανή η επιστροφή της Ρόγκα στην ενεργό δράση

Μια πολύ όμορφη είδηση είναι έτοιμη να πάρει «σάρκα και οστά»!



Μετά από έναν χρόνο και μια μεγάλη νίκη στη «μάχη» που έδωσε με τον καρκίνο, η Πέννυ Ρόγκα, όπως όλα δείχνουν επιστρέφει στην ενεργό δράση και να φορέσει ξανά τη φανέλα του Παναθηναϊκού!

Η πρωταθλήτρια των τάραφλεξ, αλλά και της ίδιας της ζωής, είναι πιθανότερο από ποτέ τα αγωνιστεί και πάλι με τη φανέλα της αγαπημένης της ομάδας, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της ότι νίκησε τον καρκίνο.



Οι πιθανότητες γέρνουν την πλάστιγγα προς την επιστροφή της στην ενεργό δράση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός, λογικά θα υπολογίζει στις «υπηρεσίες» της τη νέα σεζόν, αφού η ίδια έχει ανεβάσει ρυθμούς και γυμνάζεται καθημερινά.



Θυμίζουμε ότι η Πέννυ Ρόγκα έχει διαγράψει μια σπουδαία πορεία με το «τριφύλλι», με το οποίο έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο κι ένα Super Cup.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.