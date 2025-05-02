Αθλητισμός, ευεξία και μακροζωία στο Navarino Challenge 2025

Το σημαντικότερο event αθλητικού τουρισμού και ευεξίας, Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί για 13η χρονιά, στις 9-11 Μαΐου 2025, στην Costa Navarino και την Πύλο, ενώνοντας ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές με την παρουσία Ολυμπιονικών και παγκόσμιων πρωταθλητών. Με το διαχρονικό μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει», η διοργάνωση ανανεώνει το πρόγραμμά της με περισσότερες από 60 δράσεις και 20 Ολυμπιακά αθλήματα, για ανθρώπους όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων. Οι δραστηριότητες θα φιλοξενηθούν στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino, W Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία ευεξίας και αθλητισμού.

Για πρώτη φορά στο Navarino Challenge ο Έκτορας Μποτρίνι

Στο πλαίσιο του Navarino Challenge, η Miele καλωσορίζει τον διακεκριμένο και πολυβραβευμένο σεφ Έκτορα Μποτρίνι, ο οποίος θα παρουσιάσει δύο μοναδικά Ettore Botrini Masterclasses powered by Miele. Σε αυτή την ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να γνωρίσουν από κοντά έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας, αλλά και να παρακολουθήσουν ένα ζωντανό μάθημα μαγειρικής υψηλών προδιαγραφών.

Η Miele, ο κορυφαίος κατασκευαστής premium οικιακών συσκευών, γιορτάζει 126 χρόνια καινοτομίας και αφοσίωσης στην αξεπέραστη ποιότητα. Με κεντρικό μήνυμα «Μια φορά Miele, για πάντα Miele», η Miele στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τη μαγειρική και συμμετέχει ως Platinum Sponsor στο Navarino Challenge 2025. Η φετινή διοργάνωση επιφυλάσσει μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους, αναδεικνύοντας τη γαστρονομία ως ένα μέσο σύνδεσης, πολιτιστικής ανταλλαγής και προσφοράς. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει το Μεσσηνιακό Picnic by Miele: Γεύσεις Παράδοσης, όπου ο Chef της Miele, Αλέξανδρος Συνγκιρίδης, θα παρουσιάσει παραδοσιακές μεσσηνιακές συνταγές, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες σε ένα αυθεντικό γαστρονομικό ταξίδι με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τις γεύσεις του τόπου. Η μαγειρική εμπειρία συνεχίζεται στο Pasta Bar powered by Miele, όπου με την καθοδήγηση του σεφ μικροί και μεγάλοι θα δημιουργούν τη δική τους σαλάτα ζυμαρικών μία ημέρα πριν τους αγώνες τρεξίματος. Παράλληλα, το Fun Football Miele Kids & Parents, παρουσία του Euro 2004 Legend, Κώστα Κατσουράνη, θα ενώσει γονείς και παιδιά μέσα από το ποδόσφαιρο και το παιχνίδι, καλλιεργώντας την ομαδικότητα, τη χαρά της συμμετοχής και την αξία της οικογενειακής συνύπαρξης.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν μαθήματα γκολφ powered by Miele, τα οποία προσφέρουν μοναδική καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες και απευθύνονται τόσο σε αρχάριους όσο και σε προχωρημένους παίκτες.

Περιπέτεια στη φύση με θέα τον κόλπο του Ναυαρίνου

Το Navarino Challenge φέρνει και φέτος στο προσκήνιο μοναδικές υπαίθριες εμπειρίες για όσους αγαπούν τη δράση και την εξερεύνηση. Στο Navarino Bay Challenge powered by The North Face, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν rappelling με φόντο τον ιστορικό όρμο του Ναυαρίνου, σε μια συναρπαστική δράση που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του εξειδικευμένου προσωπικού του Moraitis Outdoors. Η πρόσβαση στον χώρο γίνεται με σκάφη της Elite Boats, ξεκινώντας από την Πύλο και προσφέροντας ήδη από τη διαδρομή μια αξέχαστη εμπειρία.

Παράλληλα, για εκείνους που θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο της αναρρίχησης, θα προσφέρονται εισαγωγικά μαθήματα, σχεδιασμένα για όλα τα επίπεδα εμπειρίας. Με τη σφραγίδα ποιότητας της The North Face και την τεχνική υποστήριξη του Moraitis Outdoors, η δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τη σωματική δύναμη και αντοχή τους με απόλυτη ασφάλεια και καθοδήγηση.

Συζητήσεις που εμπνέουν στα Navarino Challenge Talks: Από τον Αθλητισμό μέχρι και την Κοινωνική Ευθύνη

Σημαντική θέση στο φετινό πρόγραμμα του Navarino Challenge κατέχουν τα Navarino Challenge Talks powered by MOTODYNAMICS Group. Μέσα από μια σειρά ομιλιών και συζητήσεων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ενδιαφέροντα θέματα γύρω από τον αθλητισμό, την ηγεσία και την κοινωνική ευθύνη. Στη θεματική “Silent Battles: The Elite’s Athlete’s Journey from Injury to Recovery” powered by Gazzetta, με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντινίδη να συντονίζει μια εξαιρετική συζήτηση με τον πρωταθλητή Ευρώπης Κώστα Κατσουράνη και τον φυσιοθεραπευτή Παύλο Γκίκα, θα συζητηθούν οι προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητές στην πορεία τους από τον τραυματισμό στην αποκατάσταση, καθώς και η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και της υποστήριξης στην ανάρρωση.

Το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια εμπνευσμένη ομιλία στη Navarino Agora από τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και θρύλο του μπάσκετ Παναγιώτη Γιαννάκη, που θα μοιραστεί την εμπειρία και τη σοφία του από την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ. Τέλος, ο ιδρυτής της EAGLE Sports Integrity Services, Παναγιώτης Πανούτσος Talkowski θα αναλύσει την ακεραιότητα στον αθλητισμό και τη σημασία της διαφάνειας σε κάθε επίπεδο της αθλητικής κοινότητας.

Ο Dimello, μία από τις κορυφαίες μάρκες καφέ στην Ελλάδα, θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες του Navarino Challenge με χαρμάνια υψηλής ποιότητας, προσφέροντάς τους την απαραίτητη ενέργεια για κάθε διαδρομή.

Με προτάσεις που συνδυάζουν αφοσίωση, εξειδίκευση και αρώματα από εκλεκτές ποικιλίες, ο καφές Dimello θα είναι εκεί για να μετατρέπει κάθε παύση σε μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης.

Μαθήματα Pilates με τη μοναδική Μάντη Περσάκη

Στο πλαίσιο του Navarino Challenge, η αγαπημένη γυμνάστρια Μάντη Περσάκη και η έμπειρη ομάδα της προσφέρουν δυναμικά και αναζωογονητικά μαθήματα Pilates powered by Melissa High Protein. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν ασκήσεις που συνδυάζουν την ευλυγισία, τη σταθερότητα και την ενδυνάμωση του σώματος. Μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένες ασκήσεις, τα μαθήματα επικεντρώνονται στη βελτίωση της στάσης του σώματος, την ενδυνάμωση και την αύξηση της ελαστικότητας, προσφέροντας παράλληλα μια αίσθηση ισχυρής πνευματικής και σωματικής ευεξίας.

Μαθήματα Baby Swimming powered by Βλάχα

Στο πλαίσιο του Navarino Challenge, οι μικροί συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μαθήματα Baby Swimming υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών των Red Swim Academy & Swim O’ Clock. Αυτά τα μαθήματα, ιδανικά για βρέφη και νήπια έως 3 ετών, στοχεύουν στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης του παιδιού στο νερό, καθώς και στην ενίσχυση της κινητικότητας και του συντονισμού τους. Οι γονείς και τα παιδιά θα ζήσουν μια ευχάριστη και ασφαλή εμπειρία, μέσα από παιχνίδια και διασκεδαστικές δραστηριότητες που προάγουν τη φυσική ανάπτυξη των παιδιών.

High-intensity Training με τον Δημήτρη Μώρο

Σε συνεργασία με τον κορυφαίο καθηγητή φυσικής αγωγής Δημήτρη Μώρο και το FitnessArt, το Navarino Challenge θα πραγματοποιήσει και φέτος τις δράσεις του High Intensity Training powered by KORRES, εστιάζοντας στη μυϊκή ενδυνάμωση των συμμετεχόντων.

Στη φετινή διοργάνωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν προπονήσεις που ανεβάζουν την ένταση και βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, με τη βοήθεια της KORRES.



Η τέχνη της ανδρικής περιποίησης αναδεικνύεται με την υπογραφή της KORRES

Για πρώτη φορά στο Navarino Challenge, το KORRES ATHENIAN GROOMING pop-up corner προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια αυθεντική εμπειρία ανδρικής περιποίησης. Η καινοτομία συναντά την παράδοση και η ΚΟRRES αναβιώνει την αυθεντική εμπειρία του αθηναϊκού κουρείου, δημιουργώντας την ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης της ανδρικής επιδερμίδας, KORRES Athenian Grooming. Τα προϊόντα της σειράς είναι βασισμένα στην έρευνα και την εμπειρία των εργαστηρίων KORRES κι εμπνευσμένα από τις τεχνικές και το «τελετουργικό» των Athenian Barbershops, με άρωμα που αναδύει την εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα και τη γοητεία των παλιών αθηναϊκών κουρείων. Men’s Skincare. Grooming. Cologne

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια αναζωογονητική συνεδρία γιόγκα στο Sunset Beach Yoga powered by Messinian Spa με το Angelic Yoga Arts, στην παραλία μπροστά στο Navarino Dunes. Καθώς το ηλιοβασίλεμα δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γαλήνης, η εμπειρία συνδυάζει σωματική ευλυγισία και ψυχική ανανέωση. Στο μαγευτικό αυτό τοπίο, δίνεται η κατάλληλη ευκαιρία για όσους το επιθυμούν να βιώσουν τη σύνδεση με τη φύση, ενώ το σώμα και η ψυχή τους αναζωογονούνται και χαλαρώνουν.

Grey Goose Super Premium Vodka: Από το US Open στο Navarino Challenge

Η Grey Goose Super Premium Vodka συνεχίζει να ξεχωρίζει με την κομψότητα και τη γεύση της, φέρνοντας την premium εμπειρία των κορυφαίων διεθνών τουρνουά – όπως το US Open και το Australian Open – στο φετινό Navarino Challenge. Σε έναν θεσμό που παντρεύει τον αθλητισμό με την ποιότητα, η Grey Goose προσθέτει μια ξεχωριστή γευστική διάσταση. Οι επισκέπτες και συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικά signature cocktails, που αναδεικνύουν τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα της Grey Goose vodka, σε ένα σκηνικό που αποπνέει πολυτέλεια και χαλάρωση.

Παράλληλα, το Men’s Round Robin Tennis Tournament powered by Grey Goose Super Premium Vodka υπόσχεται μοναδικές στιγμές αθλητισμού και ψυχαγωγίας, πλαισιωμένες από πλούσια δώρα και ανεπανάληπτες εμπειρίες.

Ασφαλής κίνηση και πρόληψη τραυματισμών με το Joint Athens

Μια ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στην πρόληψη και αποκατάσταση τραυματισμών εμπλουτίζει το φετινό πρόγραμμα του Navarino Challenge. Το Sports Injuries Course – Mobility powered by SIXT, με την υποστήριξη του Joint Athens, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο κινητικότητας, σχεδιασμένο ειδικά για αθλητές και λάτρεις της άσκησης. Η δράση επικεντρώνεται σε τεχνικές που ενισχύουν την ευλυγισία, βελτιώνουν τη στάση του σώματος και συμβάλλουν στην αποφυγή τραυματισμών, προσφέροντας ουσιαστική γνώση και πρακτικές δεξιότητες για ασφαλή και αποτελεσματική προπόνηση.

Ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή powered by SIXT

Η αξιοπιστία και η κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών είναι διαχρονικά συνδεδεμένες με το όνομα της SIXT μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Για ακόμη μία χρονιά, η κορυφαία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων συμμετέχει ως Premium Mobility Partner στο Navarino Challenge 2025, αναλαμβάνοντας έναν καθοριστικό ρόλο στην ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση των συμμετεχόντων, συνεργατών και υποστηρικτών της διοργάνωσης. Παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες mobility, η SIXT βρίσκεται στο πλευρό της διοργάνωσης, διασφαλίζοντας την ομαλή και έγκαιρη μετακίνηση της οργανωτικής ομάδας καθώς και των εμπλεκομένων που συνεισφέρουν στην ομαλή ροή και επιτυχία του event.

Η SIXT μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στηρίζει πρωτοβουλίες όπως το Navarino Challenge, με ουσιαστική συμμετοχή και φροντίζει μέσω του Premium στόλου που διαθέτει, να δίνει έμφαση στην άνετη και ποιοτική μεταφορά των ανθρώπων που επιλέγουν τις υπηρεσίες της.

Ανακαλύπτοντας την κρυφή ομορφιά της Σφακτηρίας με Καγιάκ

Μια μοναδική περιπέτεια περιμένει όλους τους συμμετέχοντες στη νήσο Σφακτηρία, όπου το καγιάκ συνδυάζει την άσκηση και την επαφή με τη φύση. Με την υποστήριξη του Moraitis Watersports, η εμπειρία αυτή δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να εξερευνήσει τα κρυστάλλινα νερά γύρω από τη Σφακτηρία, ανακαλύπτοντας τις απέραντες ομορφιές του τοπίου.

Κάνε την εγγραφή σου στο τρέξιμο

Το πρόγραμμα του Navarino Challenge προσφέρει διαδρομές τρεξίματος για κάθε επίπεδο και ηλικία, προσκαλώντας όλους να γίνουν μέρος της εμπειρίας. Οι συμμετοχές περιλαμβάνουν αγώνες 21,1 χλμ. powered by The North Face, 10 χλμ. powered by Dimello Coffee, 5 χλμ. powered by Miele, ενώ για τους μικρούς φίλους υπάρχουν οι δωρεάν παιδικοί αγώνες 1 χλμ. (για παιδιά 10-14 ετών και έως 9 ετών), powered by Βίκος. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει και ο αγώνας 1 χλμ. «ΟΛΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ», powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ με τη στήριξη του συλλόγου ΑμεΑ ΔιαφοροΖΩ, ενισχύοντας το μήνυμα της ισότητας και της αποδοχής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται εύκολα μέσω της ειδικής φόρμας συμμετοχής, εδώ.

Κλείσε τώρα το πακέτο διαμονής σου

Απόλαυσε ένα τριήμερο γεμάτο με υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων και ζήσε μια μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στα The Westin Resort Costa Navarino, W Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.

Η τεχνολογία φέρνει το Navarino Challenge πιο κοντά σε όλους

Το Navarino Challenge συνεχίζει σταθερά την πορεία του στην καινοτομία και την εξέλιξη, ακολουθώντας τις τάσεις της σύγχρονης εποχής και αξιοποιώντας την τεχνολογία προς όφελος του ευρύτερου κοινού. Σε συνεργασία με την Evenly χτίζει τις συνθήκες ώστε όλοι να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στη βραδιά απονομών του. Δίνει τη δυνατότητα οι φωνές των ανθρώπων που θα βραβευτούν να ταξιδέψουν, να ξαναδιαβαστούν και να φτάσουν σε κοινό που δεν ήταν «παρών». Πάνω απ’ όλα, δίνει τη δυνατότητα σε όσους είναι παρόντες να σκανάρουν έναν QR κωδικό ή να πατήσουν ένα σύνδεσμο και να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο υπότιτλους ή μεταφράσεις στη δική τους γλώσσα. Κάποιοι άλλοι μπορούν ταυτόχρονα να διαβάζουν σε οθόνες του χώρου ή απευθείας στο κινητό τους, καθιστώντας την εμπειρία ανοιχτή, προσβάσιμη και πολυγλωσσική.

Ξεκίνησε το Sharing is Caring – Σε δυο φάσεις φέτος

Στο πλαίσιο του κοινωνικού του χαρακτήρα, το Navarino Challenge συνεχίζει τη δράση του Sharing is Caring, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως ο αθλητισμός μπορεί να γίνει φορέας προσφοράς. Αντικείμενα υψηλής συναισθηματικής και συλλεκτικής αξίας από παγκόσμιους αστέρες προσφέρονται, με την πολύτιμη βοήθεια του Sports Memorabilia Partner Trace 'n Chase, των χορηγών της διοργάνωσης, καθώς και κορυφαίων Ελλήνων αθλητών. Έτσι, η μεγαλύτερη δημοπρασία συλλεκτικών αθλητικών αντικειμένων στην Ελλάδα ξεκίνησε, σε συνεργασία με την πλατφόρμα Charity Idols. Το πρώτο στάδιο της δημοπρασίας πραγματοποιείται τώρα μέσω της πλατφόρμας Charity Idols, ενώ το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Μέσα από τη διενέργεια online δημοπρασιών, σπουδαία αντικείμενα που φέρουν την υπογραφή κορυφαίων αθλητών προσφέρονται, με στόχο την υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών και δράσεων που κάνουν τη διαφορά.

Φέτος, το Navarino Challenge συμπληρώνοντας 13 χρόνια παρουσίας, ενισχύει το κοινωνικό του αποτύπωμα, υποστηρίζοντας συνολικά 13 Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που προσφέρουν ουσιαστικό έργο σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η διοργάνωση στέκεται δίπλα στους Choose Life, ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ, Dogs’ Voice, Free Movement Skateboarding, HOPEgenesis, Humanity Greece, Karkinaki, Library4All, Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, π³ = Plastic Pollution Prevention, Save Your Hood, The Love Van και Virtus Center for Medical Research. Μέσα από τη συνεργασία με αυτούς τους φορείς, το Navarino Challenge επιβεβαιώνει πως ο αθλητισμός και η κοινωνική προσφορά μπορούν να συνυπάρχουν, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση και τη δράση σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Platinum Sponsor είναι η Miele.

Gold Sponsor της διοργάνωσης είναι ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Silver Sponsors είναι οι JYSK, KORRES, Melissa, The North Face και Chiquita.

Strategic Healthcare Sponsor είναι η Novo Nordisk

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία W Costa Navarino, The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort.

Official Sports Supplier είναι η 42K.

Bronze Sponsors είναι οι Dimello Coffee, Trace ‘n Chase, Patron και Pilia Express.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Οfficial Partners του Navarino Challenge είναι οι Messinian Nest, Δήμος Πύλου-Νέστορος.

Authentic Flavor Partner είναι η Navarino Icons.

Official Optics Partner είναι τα Kois Optics.

Official Healthy Catering Partner είναι Το Βαζάκι.

Official Supporters είναι οι Κτήμα Άλφα, Messinian Spa, Roubis, Εlite Boats, Evenly, Messinia Transfer, SportAdore, Feel Good, Βλάχα, Rania's Flower, Karalis Beach Hotel, Karalis City Hotel, Silk Gonos, και Τυροκομείο Μέμμος.

Επίσημη Mπάλα Mπάσκετ είναι η Wilson.

Medical Partner είναι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Premium Media Partner είναι η Liquid Media.

Sustainability Partner είναι η π³ = Plastic Pollution Prevention.

Educational Partner είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Athletic Partners είναι οι Angelic Yoga Arts, Breath Pilates Studio, F45 Barrio Salamanca, Falcons Football Academy, FitnessArt, Free Movement Skateboarding, Giannakis Academy, Joint Athens, Moraitis Outdoors, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’Clock και Triantafyllidis Beach Arena.

Αρωγοί του Navarino Challenge είναι οι Vita N Travel, Humanity Greece.

Το Navarino Challenge πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.



#navarinochallenge #costanavarino #sportsunitespeople #eatwell #runwell #livewell

Website: www.navarinochallenge.com

Facebook: www.facebook.com/Navarinochallenge

Instagram: http://instagram.com/navarinochallenge

Χ: https://x.com/NavarinoC

YouTube: http://www.youtube.com/user/NavarinoChallenge

TikTok: https://www.tiktok.com/@navarino_challenge



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.