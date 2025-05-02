Αποφασιστική, δημιουργική και γεμάτη χιούμορ. Έτσι περιγράφει τον εαυτό της η Γεωργία Μεσαρίτη, η καλεσμένη αυτής της εβδομάδας στο ΟΠΑΠ Game Time.

Με τον αυθορμητισμό της να «κλέψει» την παράσταση, η ταλαντούχα ηθοποιός, όχι μόνο απάντησε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις της Λίλας Κουντουριώτη, αλλά την υπέβαλε σε … τεστ και την προσκάλεσε στον αγώνα ποδοσφαίρου!

Ποιον ποδοσφαιριστή της νέας γενιάς ξεχωρίζει στην Εθνική Ομάδα; Τι θα έλεγε στον Μίλτο Τεντόγλου αν τον συναντούσε από κοντά; Γιατί θα χόρευε ζεϊμπέκικο στην Επίδαυρο; Τι θα απαντούσε σε πρόταση για ρόλο κομπάρσου δίπλα στον Μπραντ Πιτ;

Η Γεωργία Μεσαρίτη, που έχει ήδη ξεχωρίσει μέσα από τη συμμετοχή της σε συσκευές σε τηλεοπτικές σειρές, σχολίασε με το δικό της μοναδικό τρόπο το κυριακάτικο ντέρμπι της Super. League , ΑΕΚ-Παναθηναϊκός και τα μεγάλα ματς των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που διεξάγονται το Σαββατοκύριακο.

Δείτε το επεισόδιο εδώ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.