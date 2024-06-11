Ιδιαίτερη ήταν η χτεσινή μέρα (10/06) στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ντιέγκο Αλόνσο, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα είναι ο προπονητής της επόμενης μέρας για τον σύλλογο με μεγάλο στόχο την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η δίψα για να πετύχει ο Ουρουγουανός είναι τεράστια. Άλλωστε, το δήλωσε και ο ίδιος στις πρώτες του δηλώσεις, κάνοντας λόγο πως:

«Για μένα αυτή η θέση είναι μία ρεβάνς για όλα όσα έγιναν στη Σεβίλλη, όπου έμεινα πολύ λίγο χρονικό διάστημα και γι’ αυτόν τον λόγο τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά».

Μάλιστα, όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ ο 49χρονος είναι πλήρως ενημερωμένος για όλα, βάζοντας φουλ τις μηχανές ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας, η οποία ξεκινάει την ερχόμενη Κυριακή (16/06).

Παράλληλα, έχει κάνει ήδη τις εισηγήσεις του για την απόκτηση εξτρέμ, αριστερού μπακ, την παραμονή του Ντραγκόφσκι και την ανανέωση του Κώτσιρα, ενώ στη συνέχεια θα φανεί αν αποκτηθεί ένας ακόμα μεσοεπιθετικός, στόπερ ή και χαφ.

