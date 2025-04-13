Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Η «μάχη» των μεσοεπιθετικών κρίνει το ντέρμπι

Σπουδαίο ντέρμπι απόψε στο ΟΑΚΑ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ με φόντο τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Οι δύο ομάδες θα «παλέψουν» για τη νίκη με τους προπονητές να καταστρώνουν τα πλάνα τους. Σε αυτά βασικοί πυλώνες τόσο για το Τριφύλλι όσο και για τον «δικέφαλο του Βορρά» είναι οι μεσοεπιθετικοί.

Ο Ρουί Βιτόρια γνωρίζει την ποιότητα που διαθέτουν οι παίκτες του και πόσα πράγματα μπορεί να πάρει από αυτούς. Τζούρισιτς και Τετέ είναι οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας μαζί με τον Ιωαννίδη ενώ και ο Πελίστρι είναι ανεβασμένος.

