Δεύτερη διαδοχική νίκη για τον Παναθηναϊκό στα φετινά Playoffs, καλύτερη εικόνα από εκείνη του ματς με την ΑΕΚ, τρία γκολ, καθοριστική εμφάνιση από τις πιο επιδραστικές του μονάδες και ένας Ουναΐ που… έχει πάρει τον αέρα του ΠΑΟΚ.

Κάπως έτσι το σύνολο του Ρουί Βιτόρια επιβλήθηκε 3-1 του «δικεφάλου του βορρά» στο ΟΑΚΑ και κοιτάζει ακόμα πιο αισιόδοξα τη συνέχεια της ειδικής διαδικασίας που διεξάγεται στο πρωτάθλημα, για τη 2η προνομιούχο θέση και τα προκριματικά του Champions League.

Πώς ξεκίνησαν οι δύο τεχνικοί

Ο Ρουί Βιτόρια τοποθέτησε τον Ντραγκόφσκι στα γκολπόστ, με τους Βαγιαννίδη, Μλαντένοβιτς, Ίνγκασον και Γέντβαϊ στην τετράδα της άμυνας. Οι Σιώπης, Μαξίμοβιτς και Ουναΐ βρέθηκαν στη μεσαία γραμμή, με τον Τζούριτσιτς στο ένα άκρο της επίθεσης, τον Πελίστρι στο άλλο και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή.

Ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ τοποθέτησε τον Κοτάρσκι κάτω απ’ τα δοκάρια, με τον Σάστρε στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Μπάμπα αριστερά και το δίδυμο των Βιετέσκα – Μιχαηλίδη στα στόπερ. Ο Οζντόεφ είχε τον Μεϊτέ στο πλευρό του στα χαφ, ο Πέλκας, ο Ζίβκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας ήταν η τριπλέτα πίσω από τον φορ, Τσάλοφ.

Το ματς:

Ντέρμπι… λεπτομερειών. Τέτοιο έμοιαζε και τέτοιο τελικά ήταν αυτό του ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός ήξερε ακριβώς σε ποιους να στηριχθεί για να προκαλέσει προβλήματα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος με τη σειρά του γνωρίζοντας τις ταχύτητες στις οποίες μπορούσε να φτάσει, ήλπιζε να βρει χώρους για να το κάνει. Μάταια. Γι’ αυτό και δοκίμασε κομπίνες από στατικές φάσεις, όπως για παράδειγμα συνέβη και πριν το δεύτερο γκολ των «πράσινων».

Ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά δραστήριο τον Τζούριτσιτς από αριστερά και εκεί κινήθηκε κυρίως η κυκλοφορία της μπάλας για το «τριφύλλι». Ναι μεν και ο Πελίστρι επιχείρησε ν’ αποτελέσει ένα καλό στήριγμα για τον Σέρβο, αλλά ο τελευταίος… δεν το χρειαζόταν.

Ο Σιώπης στα χαφ νικούσε με τα τρεξίματα τους Οζντόεφ και Μεϊτέ και αυτό κάθε φορά σε κάθε νέο παιχνίδι μπορεί να δίνει αβαντάζ στον Παναθηναϊκό. Το πρέσινγκ του «δικεφάλου του βορρά» ψηλά με τον Κωνσταντέλια να τρέχει στα στόπερ των γηπεδούχων δεν προκαλούσε πανικό, κάτι που όμως έγινε στον Βιετέσκα στο 32’. Η πίεση απέφερε αποτέλεσμα, ο Τζούριτσιτς στο 3 vs 1 έστειλε τον Σφιντέρσκι από αριστερά στην περιοχή κι αυτός γύρισε για τον Ουναΐ που έκανε το 1-0.

Ο Μαροκινός – που είχε πετύχει και το νικητήριο γκολ του ίδιου ματς, στο ίδιο γήπεδο στις 5 Ιανουαρίου – θα πετύχαινε και το δεύτερο γκολ του «τριφυλλιού» πριν την ανάπαυλα. Η ομάδα του Βιτόρια έκανε ολόσωστη μετάβαση από την άμυνα και σε συνθήκη άμυνας για στατική φάση του αντιπάλου, προς την επίθεση. Ο Σιώπης κράτησε, μοίρασε αριστερά στον Ουναΐ, αυτός ντρίμπλαρε τον Ζίβκοβιτς και με δεξί τελείωμα δέχθηκε με χαρά την κόντρα στον Βιετέσκα για το 2-0.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κρατήσει τον ΠΑΟΚ στο… χέρι του, ακόμα κι αν το ημίχρονο είχε δώσει τη δυνατότητα στον Ραζβάν Λουτσέσκου να σχεδιάσει κάτι νέο με το οποίο θα παρουσιαζόταν η δική του ομάδα. Κι ακόμα κι αν έδειξε πρόθεση να βγάλει περισσότερη ενέργεια, με τους Πέλκα και Σαμάτα να περνούν στο ματς, το «τριφύλλι»… τελείωσε νωρίς τη δουλειά. Στο 50’ ο Ουναΐ με τακουνιά άφησε δεξιά στον Βαγιαννίδη, αυτός σήκωσε το κεφάλι, γέμισε ολόσωστα για τον Σφιντέρσκι και ο Πολωνός έγραψε το 3-0 με εντυπωσιακή κεφαλιά. Το «τριφύλλι» είχε, πλέον, το προβάδισμα που του πρόσφερε ασφάλεια, με τον ΠΑΟΚ όμως να του δείχνει πως αν θα εφησύχαζε, θα έκανε μεγάλο σφάλμα.

Οι Θεσσαλονικείς κράτησαν την κατοχή και την κυκλοφορία με τους «πράσινους» να υποχωρούν για να οργανωθούν και να φροντίσουν ώστε να διατρέξουν τους λιγότερους πιθανούς κινδύνους. Ο Λουτσέσκου δεν έπαιρνε αυτό που θα ήθελε από τους παίκτες που έβαλε στο ματς, όπως ο Πέλκας ή ο Σαμάτα που δεν φάνηκε. Είναι ενδεικτικό πως την πρώτη του πολύ καλή στιγμή στο ματς, ο «δικέφαλος του βορρά» την έκανε στο 58’ με μια κεφαλιά του Κωνσταντέλια!

Οι παίκτες του Βιτόρια επέλεξαν πλέον να φεύγουν μονάχα στο επιθετικό τρανζίσιον, έχοντας αντιληφθεί ότι θα μπορούσαν να βρουν κενούς χώρους. Βέβαια, «πληγώθηκαν» από το λάθος του Σιώπη που έχασε την μπάλα από τον Τάισον στο 77’ για το τετ-α-τετ και το 3-1 από τον «Ντέλια». Την ίδια στιγμή οι επιλογές των «πράσινων» στις επιθέσεις τους δεν ήταν οι σωστές, αλλά παράλληλα κατάφεραν να μην υπάρξει και τεράστια πίεση στα καρέ του Ντραγκόφσκι, με το 3-1 να επιβεβαιώνεται ως αποτέλεσμα του ματς.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Τσβάιερ έχασε μια κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο όταν δεν γύρισε λίγο πίσω το ματς στο μυαλό του για να τιμωρήσει τον Σάστρε για σκληρό μαρκάρισμα στον Πελίστρι. Γενικότερα δεν απασχόλησε τόσο πολύ…

Ο MVP: Ποιος άλλος; Ο Ουναΐ. Με δημιουργία, με «εκτέλεση» - αν και ευνοήθηκε από κόντρα – με άνεση, με «χάιδεμα» στην μπάλα, με το δικό του, ιδιαίτερο στυλ και με συμμετοχή σε καθένα από τα τρία γκολ της νίκης για τον Παναθηναϊκό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.