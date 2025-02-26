Δίπλα στα παιδιά του Νοσοκομείου Ελπίδα βρέθηκαν οι αρχηγοί του Ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού Φώτης Ιωαννίδης, Τάσος Μπακασέτας, Σένκεφελντ και Κάρλος Ζέκα. Ακόμα εκεί βρέθηκαν και άλλα στελέχη όπως ο υπεύθυνος μάρκετινγκ Μανώλης Ματσανές και η Β΄ αντιπρόεδρος του “Τριφυλλιού” Αθηνά Μπαλωμένου.

Υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφίες με τους πραγματικούς πρωταγωνιστές.

