Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Όμορφη κίνηση των αρχηγών στα παιδιά του νοσοκομείου Ελπίδα (φωτογραφίες)

Οι τέσσερις αρχηγοί του Παναθηναϊκού επισκέφτηκαν το ογκολογικό τμήμα του ΕΛΠΙΔΑ για να δώσουν στιγμές χαράς σε μικρές αθώες ψυχές που ταλαιπωρούνται από την επάρατη νόσο

Νοσοκομείο Ελπίδα

Δίπλα στα παιδιά του Νοσοκομείου Ελπίδα βρέθηκαν οι αρχηγοί του Ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού Φώτης Ιωαννίδης, Τάσος Μπακασέτας, Σένκεφελντ και Κάρλος Ζέκα. Ακόμα εκεί βρέθηκαν και άλλα στελέχη όπως ο υπεύθυνος μάρκετινγκ Μανώλης Ματσανές και η Β΄ αντιπρόεδρος του “Τριφυλλιού” Αθηνά Μπαλωμένου.

Υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφίες με τους πραγματικούς πρωταγωνιστές. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Νοσοκομείο Παίδων ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark