«Παίρνει τον Σέιμπεν Λι από τη Μανίσα ο Ολυμπιακός»

Mεταγραφή της τελευταίας στιγμής φέρεται να κάνει ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με δημοσίευμα Τούρκου δημοσιογράφου από την ιστοσελίδα «BasketFaul», οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτηση του Σέιμπεν Λι, καταβάλλοντας μάλιστα ρήτρα 550 χιλιάδων ευρώ στη Μανίσα.

Αν η συγκεκριμένη είδηση επιβεβαιωθεί, μοναδικός αντίπαλος της ομάδας του Πειραιά είναι ο... χρόνος, αφού η διορία των μεταγραφών στην Euroleague εκπνέει απόψε (26/02) στις 19:00, ώρα Ελλάδας, και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βιαστεί έτσι ώστε να ολοκληρώσει την κίνηση αυτή. Προφανώς, αν ο Λι αποκτηθεί, θα κληθεί να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί από το πρόβλημα του Τόμας Γουόκαπ στη μέση.

O Αμερικανός γκαρντ ξεκίνησε τη σεζόν στη Μανίσα, έπαιξε στη συνέχεια 8 παιχνίδια με τη Μακάμπι στην Ευρωλίγκα μετρώντας κατά μέσο όρο 12 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ, όμως στη συνέχεια επέλεξε να επιστρέψει στην Τουρκία λόγω της κατάστασης του Ισραήλ. Με τη Μανίσα, σε 12 παιχνίδια του τουρκικού πρωταθλήματος, ο 25χρονος γκαρντ είχε 18,7 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 6 τελικές πάσες.

Ο 25χρονος είχε γίνει μάλιστα viral στις αρχές της σεζόν, καθώς ξεκίνησε το BCL πετυχαίνοντας 36 πόντους στην πρώτη αγωνιστική και 43 πόντους στη δεύτερη (ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης). Συνολικά στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετράει 24,8 πόντους, 2,5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1,6 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Έχει αγωνιστεί επίσης στο NBA με τις φανέλες των Πίστονς, Σίξερς, Σανς.

