Αστέρας AKTOR – ΟΦΗ: Ένταση στο φινάλε του αγώνα μεταξύ των ποδοσφαιριστών (pics)

Πηγή: https://monobala.gr/asteras-aktor-ofi-entasi-sto-finale-tou-agona-metaxy-ton-podosfairiston-pics/
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Παράλληλα, η Εθνική Σιδηροδρομική Υπηρεσία της Βρετανίας (National Rail) ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια των τρένων δεν θα πραγματοποιούν στάση στον Τερματικό Σταθμό 4 του Χίθροου
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα τούνελ κοντά στο Κέντρο Πολιτισμού 'Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο ρεύμα προς Πειραιά
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.