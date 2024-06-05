Βλέπει τον πρώτο τελικό της Stoiximan Basket League ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!



Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγούοκι Μπακς, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, προκειμένου να ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα για το προολυμπιακό τουρνουά, ωστόσο δεν παρέλειψε να δώσει το «παρών» στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει το Game 1 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό.



Θυμίζουμε ότι ο Greek Freak είχε βρεθεί και στην Uber Arena του Βερολίνου προκειμένου να παρακολουθήσει την προσπάθεια των δυο «αιωνίων» στο Final Four της Euroleague.





