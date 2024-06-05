Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Οι 12άδες του πρώτου τελικού

Γνωστές έγιναν οι 12άδες του πρώτου τελικού μεταξύ Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού για τη Stoiximan Basket League, που ξεκινάει στις 21:15 στο ΟΑΚΑ.



Για τους «πράσινους», εκτός έμεινε ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, που κόπηκε ως 7ος ξένος από την αναμέτρηση. Από πλευράς των φιλοξενούμενων, δεν θα αγωνιστούν οι Μουσταφά Φαλ (τραυματίας) και οι Ίγκνας Μπραζντέικις, Λουκ Σίκμα και Μόουζες Ράιτ, που δεν είναι δηλωμένοι στο εγχώριο ρόστερ.

Οι 12άδες του αγώνα:

Καλαϊτζάκης, Βιλντόσα, Σλούκας, Παπαπέτρου, Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Μήτογλου, Λεσόρ, Αντετοκούνμπο, Ερνανγκόμεθ, Μαντζόυκας.Γουόκαπ, Γκος, Κάνααν, Λούντζης, Μήτρου-Λονγκ, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Πίτερς, Πετρούσεφ, Μιλουτίνοφ, Τανούλης, ΜακΚίσικ.

